Restart anuncia retorno e turnê repaginada após oito anos de hiato

A banda Restart, sucesso no ano de 2010, anunciou o retorno para uma turnê de despedida. O primeiro show será em outubro, em São Paulo

Após oito anos de hiato, a banda Restart voltará à ativa. Tendo feito amplo sucesso entre os adolescentes no ano de 2010, o grupo conhecido pelas calças coloridas fará uma turnê de despedida em comemoração aos 15 anos de criação.

Formada por Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, a banda irá viajar pelo Brasil a partir do dia 7 de outubro, data do primeiro show em São Paulo, no Espaço Unimed, na zona oeste da cidade.

Com venda já nesta sexta-feira, 4, os ingressos serão vendidos no site da empresa Ticket 360.

Tendo realizado o último show no ano de 2015, Restart levará a turnê “Pra Você Lembrar” por Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, neste ano. Em 2024, os artistas passarão por Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife. Os locais e datas destes shows ainda serão anunciados.

“Ainda nem começamos a tocar, mas já estamos nos divertindo pra caramba com essas primeiras vezes de novo, como fazer um ensaio de fotos”, diz Pe Lu, um dos vocalistas, em entrevista para a Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, eles vão voltar repaginados, deixando para trás a era dos cabelos alisados, que afirmam não combinar com seus estilos atuais.

“Nesses oito anos que se passaram, vivemos coisas diferentes. Não tem como a gente fazer exatamente o que fazíamos”, afirma Koba, o guitarrista.

Mais sobre a banda Restart

Restart é uma banda brasileira de pop rock formada em 2008 em São Paulo pelos músicos Pe Lanza (vocais e baixo), Pe Lu (vocais e guitarra), Koba (guitarra e vocais) e Thomas (bateria).

Após ganhar reconhecimento na internet em sites como Myspace e YouTube, eles foram contratados pela distribuidora Radar Records e lançaram seu primeiro álbum de estúdio, "Restart" (2009), que foi certificado com ouro pela Pro-Música Brasil e produziu singles como "Recomeçar", "Vou Cantar" e "Levo Comigo".

A partir disso, eles também passaram a atrair atenção do público e mídia por suas vestimentas quase que sempre compostas por roupas coloridas, principalmente calças, passando a liderar e abrir caminho para uma dissolução de outras bandas com visual e sonoridade similares às suas no Brasil, entre o final da década de 2000 e início da década de 2010, cujo fenômeno ficou conhecido como "bandas coloridas".



Em 2010, eles lançaram seu primeiro álbum ao vivo, "Happy Rock Sunday", e em seguida seu segundo álbum de estúdio, intitulado "By Day" (2010), cujo lançamento foi precedido por um único single, "Pra Você Lembrar".

O terceiro projeto de inéditas da banda, "Geração Z" (2011), produziu duas canções de sucesso "Menina Estranha" e "Minha Estrela". Entre 2011 e 2012, visando ampliarem seu público, se tornaram apresentadores do Estação Teen, um game show da RedeTV!.

Em 2014, eles adotaram uma imagem mais madura, sem uso das vestimentas antigas e reformularem seu estilo musical, liberando o extended play (EP) Renascer, com as canções "Renascer" e "Te Deixar". Em 2015, após um tempo preparando novas canções para um novo álbum, a banda anunciou sua separação.

