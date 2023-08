Dulce Maria pinta cabelo de vermelho para turnê do RBD

A cantora mexicana Dulce Maria fez uma transformação no visual. Pegando os fãs de surpresa, a artista pintou os cabelos de vermelho, relembrando Roberta Pardo, sua personagem na novela "Rebelde".

“Não podemos voltar no tempo, mas podemos revivê-lo”, escreveu a artista na publicação no Instagram desta quinta-feira, 3. Nos comentários do vídeo, fãs de diversas nacionalidades “surtaram” com a nova cor de cabelo.

“Isso só pode ser uma brincadeira!! Meu deus, Robertaaa”, disse um seguidor, fazendo referência à personagem. “Eu voltei a ter 13 anos!”, escreveu outra fã. “Eu vou desmaiar no show”, comentou outro.

A turnê do RBD inicia no próximo dia 25, com primeiro show em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. No Brasil, os shows da turnê vão ocorrer no mês de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.



9 de novembro

Onde: Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro