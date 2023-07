Isabeli Fontana é acusada de desmerecer integrantes do NX Zero

Isabeli Fontana está sendo acusada de desmerecer os outros integrantes do NX Zero após publicar um vídeo de uma conversa com seu marido, Di Ferrero, nas redes sociais. Na publicação, a modelo questiona o vocalista sobre os sentimentos durante as apresentações.

“Como é pra você sentir essa vibe desse povo todo, só pra te ver?”, questiona Isabeli durante uma conversa nas cadeiras de uma casa de show. “Pra ver a banda… eu não tenho esse ego: ‘a pessoa veio para me ver’, é sério”, responde Di Ferrero.

“Ah! Mas você é o NX!”, diz Isabeli. “Não, todo mundo é o NX. O NX é uma entidade”, continua o cantor. “Todos os caras da banda são NX, e você representa todos eles também”, continua a modelo.

Di Ferrero finaliza: “Eu represento eles, e eles me representam. Só que o que eu quero dizer é que o NX tem uma coisa muito forte de sentimento”.

Nas redes sociais, os comentários foram muitos. “Respeita os outros integrantes da banda, ela não é só de seu marido”, disparou um. Já outro, afirmou ser uma situação desnecessária: “Que desnecessário os fãs da banda virem atacar por uma frase que a moça falou. Se é tão fã, não atacaria uma pessoa que o Di tanto ama.”

NX Zero

Formado em 2001 na cidade de São Paulo, o NX Zero é formado por Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo. No início do ano, o grupo anunciou uma turnê de reencontro, a "Tour Cedo ou Tarde", para celebrar a história de sucesso da banda que acumula hits.

