Programação de shows internacionais no Brasil em 2023: veja lista

Taylor Swift, Bruno Mars, The Weeknd e muito mais neste ano; confira lista com a programação de shows internacionais no Brasil em 2023

O ano de 2023 está sendo marcado por grandes shows internacionais no Brasil, como a banda Coldplay, que veio ao país em março, e a cantora Lana Del Rey, que já fez um show no Festival Mita no Rio de Janeiro e vai fazer outro neste sábado, dia 3, em São Paulo.

Se engana quem pensa que a programação acabou. Reunimos alguns dos shows e festivais que vão acontecer no país para você se programar e curtir durante o resto do ano ano.

Taylor Swift anuncia show no Brasil; VEJA datas da 'The Eras Tour'

Programação de shows no Brasil em junho de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de junho por todo o País

Festival Mita

Com Lana Del Rey, Florence + The Machine, Sabrina Carpenter e outras atrações.

Quando: 3 e 4 de julho

Onde: Nova Anhangabaú (Av. São João - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo)

Mais informações: no site Eventim

Festival Mita 2023: CONFIRA veja onde assistir aos shows e programação



Programação de shows no Brasil em setembro de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de setembro por todo o País

The Town

Post Malone, Maroon 5, Bruno Mars, Kim Petras, Foo Fighters e outras atrações.

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra, São Paulo)

Mais informações: no site do The Town

Programação de shows no Brasil em outubro de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de outubro por todo o País

The Weeknd no Brasil

Rio de Janeiro: 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos - Engenhão (R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro)

São Paulo: 10 e 11 de outubro, no Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca)

Ingressos à venda no site Eventim

Tomorrowland no Brasil

Tiësto, Steve Aoki, Martin Garrix e outras atrações

Quando: 12, 13 e 14 de outubro

Onde: Parque Maeda (Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu - SP)

Mais informações: no site do Tomorrowland Brasil

Programação de shows no Brasil em novembro de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de novembro por todo o País



Red Hot Chili Peppers

Rio de Janeiro: 04 de novembro no Estádio Nilton Santos - Engenhão (R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro)

Brasília: 07 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha (Via N Um Oeste, 0 - Setores Complementares)

São Paulo: 10 de novembro em São Paulo, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa,1 - Morumbi)

Curitiba: 13 de novembro no Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória)

Porto Alegre: 16 de novembro na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110)

Ingressos à venda no site Eventim

RBD

Rio de Janeiro: 9 e 10 de novembro no Estádio Nilton Santos - Engenhão (R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro)

São Paulo: 12 e 13 de novembro, no Estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi)

São Paulo: 16, 17, 18 e 19 de novembro no Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca)

Ingressos à venda no site Eventim

Taylor Swift

Rio de Janeiro: 18 de novembro no Estádio Nilton Santos-Engenhão

São Paulo: 25 e 26 no Allianz Parque

Mais informações: no site oficial “Taylor Swift The Eras Tour”