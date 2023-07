Além de Elis Regina: 5 vezes em que a IA 'ressuscitou' cantores

Campanha publicitária da Volkswagen com Elis Regina em Inteligência Artificial dá o que falar na internet; confira outras cinco produções com IA

Lançada na madrugada desta terça-feira, 4, a campanha publicitária da marca Volkswagen comemora 70 anos no Brasil com vídeo que traz Elis Regina, morta há 41 anos, cantando junto de sua filha, Maria Rita.

No vídeo, Maria Rita dirige a kombi elétrica recém-lançada, I.DBuzz, enquanto canta “Como Nossos Pais” do Belchior. Ao lado dela, aparece sua mãe, Elis Regina, na direção de uma Kombi clássica, e se junta ao dueto.

A Volkswagen informou que fez uso da tecnologia “deepfake” para trazer a cantora de volta à vida direto para a campanha. Tal técnica, que se realiza por meio da Inteligência Artificial (IA), permite criar adulterações realistas com o rosto de pessoas.

Mas, como funciona o processo de criação com inteligência artificial?

Como funciona a Inteligência Artificial (IA) no vídeo com Elis Regina e Maria Rita?

Talvez você já tenha visto por aí um dos inúmeros vídeos do TikTok nos quais cantores cantam músicas que seriam improváveis de cantarem durante suas carreiras.

Seja o Freddy Mercury cantando um clássico do Michael Jackson, a Ariana Grande interpretando um hit de K-pop ou até mesmo o ex-presidente americano Barack Obama cantando a música “Let it Go” do desenho animado “Frozen”.

Seja um vídeo viral nas redes sociais ou o vídeo da campanha publicitária de uma marca famosa, a inteligência que torna possíveis essas recriações é o campo da inteligência artificial chamado de “aprendizado de máquina”.



Em tal processo, um programa é alimentado com milhares de amostras de uma voz ou som (ou imagens e textos nos programas que trabalham com essas linguagens), apreendendo como funcionam seus padrões.

No caso da propaganda da Volkswagen, segundo a própria marca, o processo de edição contou com a ajuda de uma tecnologia de redes neurais artificiais, que fez uma mistura entre o rosto da dublê e da imagem recriada de Elis Regina. A voz da música inserida no vídeo é original da cantora.



IA: o que diz a legislação brasileira sobre a tecnologia que permite recriações?



Uma das últimas novidades nesse campo é a “Inteligência Artificial Generativa”, cuja ferramenta mais conhecida é o Chat.GPT. Através de tal tecnologia, é possível pedir para o computador criar uma música com apenas uma descrição semântica do comando ou até com uma imagem.

Apesar de o campo ser novo, a legislação brasileira existente é capaz de proteger artistas ou pessoas comuns do uso indevido da voz ou até mesmo do rosto e das feições.



A Constituição de 1988, por exemplo, considera que a voz é parte dos direitos de personalidade inerentes a toda pessoa, assim como o nome e a imagem. A Lei Geral de Proteção de Dados também entende que a voz é um dado pessoal do indivíduo e tem direito de ser protegida de usos indevidos.

Confira abaixo cinco vezes em que a inteligência artificial “ressuscitou” cantores e deu o que falar na internet:

1. IA: dueto de Marília Mendonça e Cristiano Araújo



Um TikToker usou a IA para criar um dueto entre Marília Mendonça e Cristiano Araújo na música 'Notificação Preferida'.

Os dois cantores morreram em trágicos acidentes e não conseguiram produzir um dueto em vida, trabalho que ficou para a Inteligência Artificial e causou discussões controversas nas redes sociais.

2. IA: música nova e inédita da banda Nirvana

A organização de Toronto Over The Bridge lançou a música inédita "Drowned in the Sun" do Nirvana, criada totalmente com Inteligência Artificial.

A ferramenta foi capaz de recriar o estilo de composição do cantor e do guitarrista a partir de riffs de guitarra que remetem ao estilo sereno de "Come as You Are" e a fúria de Bleach (1989) como da música "Scoff", segundo o portal Rolling Stones.

3. IA: EP com músicas artificiais de Amy Winehouse, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Kurt Cobain

Lost Tapes of the 27 Club ou As Fitas Perdidas do Clube dos 27 é um EP que contém quatro faixas póstumas, feitas a partir de um programa que estuda até 30 músicas dos cantores e bandas, com foco nas composições, ritmos e instrumentos.

O EP trazuma música de cada artista em sua versão artificial: “The Roads Are Alive” que imita The Doors, “You're Gonna Kill Me”, por Jimi Hendrix artificial, “Drowned in the Sun” do Nirvana e “Man, I Know ” da Amy. OUÇA.

4. IA: integrantes mortos do ABBA voltaram para a turnê de 2022

O grupo sueco ABBA, em 2022, retornou aos palcos com formação inicial a partir de turnê holográfica. Os quatro integrantes se apresentaram em forma de avatares rejuvenescidos, remetendo ao auge do sucesso, na década de 1970.

O processo de produção incluiu trajes com sensores para mapear os movimentos, 160 câmeras modernas e especialistas em efeitos especiais.

5. IA: tupac “ressuscita” e se apresenta no festival Coachella



Em 2012, o Coachella São Paulo ficou marcado pela a entrada do rapper Tupac Shakur no palco para cantar três músicas com os artistas Snoop Dog e Dr. Dre. Shakur.

A tecnologia empregada no Coachella foi descrita, pelos organizadores do festival e pelo fabricante do equipamento, como sendo uma holografia em 3D.