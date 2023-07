Elis Regina e Maria Rita cantam juntas através de Inteligência Artificial

A cantora Elis Regina cantou com a filha, Maria Rita, em dueto criado com Inteligência Artificial para campanha da Volkswagen

Mais de 40 anos após seu falecimento, a cantora Elis Regina ressurgiu em um campanha publicitária junto com a filha Maria Rita através do uso de Inteligência Artificial (IA). O comercial, lançado nesta segunda-feira, 3, comemora os 70 anos da Volkswagen no Brasil.

No vídeo, as duas cantam "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem em uma estrada lado a lado. Elis aparece na direção de uma Kombi clássica, enquanto Maria Rita pilota a recém-lançada ID.Buzz, uma Kombi elétrica.

Leia também | Ursos de pelúcia com IA poderão conversar com crianças em 2028



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Participar da sua história é algo que impulsiona a Volkswagen a evoluir cada dia. A inovação se transforma em tecnologia, que se transforma em qualidade e vira história de sucesso.Por isso, usamos a tecnologia para promover um encontro de gerações na celebração dos 70 anos da VW no Brasil. E se, de alguma forma, pudéssemos conectar Elis Regina e Maria Rita mais uma vez? Este é o conceito por trás da campanha de 70 anos da Volkswagen no Brasil”, defende a marca em material divulgado.

A cantora Maria Rita tinha apenas quatro anos quando Elis morreu. Presente no lançamento, ela se emocionou ao assistir o vídeo. "Eu realizei meu sonho. Foi um momento mágico", disse.

Leia também | Inteligência Artificial para simplificar a vida dos pequenos negócios

Sobre o assunto Filme cearense premiado terá sessão única no Cineteatro São Luiz

Diretora de ‘Barbie’ fará novo filme de ‘As Crônicas de Nárnia’

Taís Araújo será Nossa Senhora em 'O Auto da Compadecida 2'

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui