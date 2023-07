Robert De Niro: morre neto do ator aos 19 anos

A filha do ator fez o anúncio nas redes sociais e compartilhou uma foto do jovem; Drena De Niro, mãe de Leandro, é a filha mais velha de Robert De Niro

O comunicado da morte de Leandro De Niro Rodriguez, neto do ator Robert De Niro, aos 19 anos de idade, foi compartilhado pela filha do vencedor do Oscar, Drena De Niro, nas redes sociais nesse domingo, 2.

“Meu lindo e doce anjo”, escreveu a atriz em postagem no Instagram, ao lado da foto de Leandro, “você tem sido minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida. Eu gostaria de estar com você agora”.

O pai do jovem, o artista Carlos Mare, também expressou o seu luto nas redes sociais ao postar quadrados pretos, sem legendas, e um vídeo com fotos do filho, agradecendo as mensagens de apoio.

Em declaração à revista People, Robert De Niro revelou estar “profundamente angustiado com a morte de seu amado neto Leo”. "Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo", completou.

A causa da morte de Leandro não foi confirmada, mas a polícia de Nova York afirmou ter encontrado um homem de 18 anos inconsciente, que foi declarado morto pelo serviço de emergência.

Drena De Niro, mãe de Leandro, é a filha mais velha de De Niro, após o primeiro casamento com Diahnne Abbott. Seguindo a carreira de atriz, como o pai, Drena participou do filme “Nasce Uma Estrela” ao lado de seu filho.

