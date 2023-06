Ceará tem mais seis feriados em dias de semana em 2023; confira as datas

O ano de 2023 conta com mais feriados durante a semana do que em 2022; veja os próximos

Com o feriado do Corpus Christi passado no dia 8 de junho, a pergunta que pode pairar na cabeça do cearense é a de quando haverá mais feriados em dias de semana no ano. O Ceará ainda conta com mais seis dias de folga em 2023.

Ao todo, são sete feriados durante a semana no ano — e 17 se for contar com as datas que acontecem no fim de semana. O número representa um aumento de dias de folga em relação ao ano de 2022 quando o calendário registrou 12 feriados.

Ceará: confira as datas dos próximos feriados

O próximo feriado para marcar na agenda ocorre em 15 de agosto, uma terça-feira volta à padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção.

Já o 7 de setembro, data que marcará os 201 anos de Independência do Brasil, será em uma quinta-feira.



No mês seguinte, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida também é um feriado nacional que cairá em uma quinta-feira.

Em novembro, dois feriados nacionais: o primeiro no dia 2, Dia de Finados, uma quinta-feira. Depois no dia 15, uma quarta-feira, quando é celebrado os 134 anos da Proclamação da República.

O último mês do ano reservará os tradicionais feriados, mas com o Natal, 25, caindo em uma segunda-feira. O dia 31, Véspera do Ano Novo, acontecerá em um domingo.

Ceará: lista de feriados em 2023



Agosto

15 de agosto: Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, feriado na capital cearense (terça-feira)

Setembro

7 de setembro: Independência do Brasil (quinta-feira)

Outubro

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira)

Novembro

2 de novembro: Dia de Finados (quinta-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira)

Dezembro

25 de dezembro: Natal (segunda-feira)