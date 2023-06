Caixão em formato de cigarro? Funerária britânica cria caixões personalizados

Algumas pessoas preferem evitar assuntos fúnebres, outras planejam até o momento de seu enterro. Para este segundo grupo de futuros clientes, a funerária inglesa “Go As You Please Funerals” decidiu investir em caixões personalizados e criativos.

LEIA TAMBÉM | Homem coloca caixão na porta do INSS: "Alegam que estou falecido"



Caixa de cigarros, sapato, carro e até iphone: tudo pode virar um caixão. A funerária “Go As You Please Funerals” faz sucesso no Facebook mostrando que os seus clientes podem ser caixões personalizados de tudo. Os produtos da empresa são feitos de acordo com o desejo dos clientes.

Ao canal de televisão internacional Sky News, Scott Purvis, gerente da funerária, conta que a intenção em fazer caixões personalizados é trazer leveza sobre o assunto e ajudar as pessoas a enxergar a morte de outra maneira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A funerária "Go As You Please Funerals" vende caixões personalizados para cada um de seus clientes, variando de opções como cigarros gigantes até consoles de videogame Crédito: Reprodução/Facebook

Caixões mais vendidos e clientes vivos

Segundo o funcionário da empresa, os produtos que a loja mais vende são relacionados às produções seriais de “Game of Thrones”, “The Walking Dead” e filmes de “Star Wars”.

Na funerária, a maioria das ideias de design de caixão são feitas com os clientes ainda em vida, por meio de conversas, conta Scott. “Muitos nos procuram para organizar os próprios funerais e organizamos tudo conforme desejam, a fim de aliviar o fardo da família quando chega o momento da despedida”, destaca.

O gerente ainda esclarece: “Quando se trata de caixões customizados, eu diria que não estamos lidando com novidades, mas com individualidade”.



Matérias relacionadas