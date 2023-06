Lua de Morango e conjunções em junho de 2023: a astronomia no mês

Junho de 2023 começa com Lua Cheia e termina com encontro de Marte e Vênus em conjunção na Constelação Ocidental de Leão; veja os fenômenos de astronomia

Para quem gosta de astronomia e costuma observar os céus, o mês de junho de 2023 contará com uma série de fenômenos celestes, tais como a Lua de Morango e Marte passando em frente a um aglomerado de estrelas denominado Aglomerado da Colmeia.

Nesta sexta, dia 2, Marte desliza pelo aglomerado com mais de mil estrelas jovens, a cerca de 600 anos-luz da Terra: o Aglomerado da Colmeia, ou Beehive. Para os observadores dos planetas, o fenômeno poderá ser observado com um binóculo ou com um telescópio uma hora após o pôr do sol.

A primeira Lua Cheia do mês de junho acontece no dia 4. Para quem gosta de Astrologia, essa lua passará pelo signo de Sagitário, chamando atenção por ser conhecida como Lua de Morango.

Fases da lua em junho de 2023: CONFIRA calendário



As luas cheias que ocorrem no mês de junho ganham esse nome devido à coincidência de acontecerem próximas à colheita de morangos em regiões do Hemisfério Norte, como nos Estados Unidos.

Apesar da popularidade da Lua de Morango, é importante ressaltar que a nomenclatura usada para descrever luas cheias variam de acordo com regiões geográficas e com diferentes culturas e folclores. Além disso, vale destacar que o satélite natural não ganha a cor vermelha ou muda seu formato nesta data.



Fenômenos celestes no mês de junho: conjunções com a Lua e solstício de verão

Além do fenômeno da Lua de Morango, a Lua continuará passando por suas fases, mas haverá várias conjunções com alguns planetas. Ou seja, um fenômeno denominado como conjunção planetária significa que, vistos da Terra, um corpo celeste está alinhado a outro.

As conjunções acontecerão em diversos momentos no decorrer deste mês, sendo a primeira no dia 9 de junho com Lua e Saturno alinhados na região da Constelação Ocidental de Aquário. No dia 14, a conjunção Lua-Júpiter estará presente na Constelação Ocidental de Peixes.

Já no dia 16, a conjunção Lua-Mercúrio passará pela Constelação Ocidental de Touro, próxima ao horizonte leste. E no dia 22 de junho, a Lua estará próxima de Marte e Vênus.

Além disso, o solstício de junho acontece no dia 21. Este fenômeno astronômico marca o início do verão no Hemisfério Norte e a chegada do inverno no Hemisfério Sul.

Durante o solstício, o Sol atinge sua maior declinação em latitude. Já no dia 23, estará próxima da estrela Regulus, a mais brilhante da Constelação Ocidental do signo de Leão.

Depois, as próximas conjunções com a Lua, ocorrerão com estrelas: no dia 27 de junho, a Lua estará perto da estrela Spica, a mais brilhante da Constelação Ocidental de Virgem. No dia 30, Lua estará próxima da estrela Antares, a mais brilhante da Constelação Ocidental de Escorpião.