É verdade que a Suécia definiu sexo como esporte e criou campeonato?

Desde essa segunda-feira, 5, diversos portais de notícias e jornais, brasileiros e internacionais, circulam uma informação um tanto quanto inusitada: de que a Suécia teria classificado sexo como esporte e até teria criado um campeonato mundial.

A confirmação teria vindo de Dragan Bratych, presidente da "Federação Sueca do Sexo", que declarou: "Somos registrados, temos um número de organização e é perfeitamente normal treinar e competir no sexo, então é um esporte como outro qualquer”.

A Suécia realmente classificou sexo como esporte?

É falso de que a Suécia definiu atividades sexuais como esporte e também que tenha organizado um campeonato de sexo. As informações foram publicamente negadas pelo presidente da Confederação de Esportes da Suécia (RF), Bjorn Eriksson.

“(Sexo) não atende aos nossos requisitos e posso informar que este pedido foi rejeitado. Temos outras coisas a fazer”, disse Bjorn.

Sexo como esporte: como essa informação circulou?

Em abril de 2023, um pedido de adesão da Federação Sueca do Sexo para reconhecer as atividades como esportivas foi negado pela RF, de acordo com o jornal do país Göteborgs-Posten.

A iniciativa do pedido oficial veio de Dragan, o nome por trás da formação da tal Federação Sueco do Sexo. Ele é dono de vários clubes de strip-tease no país e criou esta federação por iniciativa própria e pessoal, mas rejeitada pela Confederação de Esportes do país.

