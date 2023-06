Fases da lua em junho de 2023: confira calendário

O mês de junho reserva quatro transições lunares. Confira o calendário das fases da lua do sexto mês de 2023

O mês de junho reserva quatro transições da Lua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no próximo domingo, 4, e a última no dia 26 deste mês.

Além disso, junho de 2023 trará uma chuva de meteoros, as Ariétidas Diurnas. O fenômeno, que ocorre todos os anos entre os dias 22 de maio e 2 de julho, atinge o seu ápice no dia 7 de junho. Será possível observar cerca de 30 meteoros por hora. A origem das Ariétidas ainda é desconhecida pelos estudiosos.

Lua: Calendário das fases lunares de junho de 2023

Lua Cheia: de 4/6 a 9/6

Lua Minguante: de 10/6 a 17/6

Lua Nova: de 18/6 a 25/6

Lua Crescente: 26/6

Chuva de Meteoros Ariétidas Diurna: como ver?

É considerada uma das maiores chuvas de meteoros do ano, porém dificilmente é vista a olho nu. Isso porque o fenômeno astronômico acontece durante o período do dia.

No entanto, o melhor horário para observar alguns meteoros é durante as horas antes de amanhecer o dia, principalmente no horizonte leste.



