Características do signo de Aquário: conheça as principais

Décimo primeiro signo do zodíaco, Aquário pertence ao elemento ar. Confira as principais características dos aquarianos

Um homem entornando um jarro cheio de água: este é o outro símbolo do signo de Aquário. O motivo da representação é que os aquarianos nascem entre os dias 22 de janeiro (22/01) e 19 de fevereiro (19/02), período que no Oriente Médio — região onde a astrologia sempre teve importância em sua história — corresponde ao período de chuvas intensas.

Tendo como elemento o ar e os planetas regentes, Saturno e Urano, as cores que mais atraem os nativos do signo de Aquário é o azul.

Considerado o mais idealista dos signos do zodíaco, os aquarianos são extremamente curiosos e persistentes.

Quer saber mais sobre as características do signo de Aquário, quais os pontos fracos e as combinações amorosas que favorecem mais nos relacionamentos? Siga a leitura!



Quais são as principais características do signo de aquário?

As pessoas que se identificam com as características desse signo possuem o Sol em Aquário, ou seja, nasceram no período já mencionado (entenda aqui a influência do astro no signo). Outras pessoas têm esse signo forte no mapa, como Ascendente, Lua e Vênus, entre outros. Saiba a seguir quais são as principais características do signo de aquário:



Independência

Quem tem o signo de Aquário em posição marcante no mapa astral costuma buscar por independência, especialmente a emocional, o que significa que não costuma delegar aos outros a responsabilidade pelo o que vive ou sente.

Outro traço de independência é que apesar de adorarem ficar rodeadas de pessoas, os aquarianos não se importam de ficar sozinhos, pois aproveitam o momento de solidão para refletir e ter ideias.

Aquarianos (inclusive as mulheres) adoram viajar e sair sozinhas, e cada trajeto é visto como uma oportunidade de descoberta interior.



Inteligência

Uma das características do signo de Aquário é o raciocínio rápido e por isso os aquarianos se dão muito bem com tecnologia e com tudo o que for de última geração, por exemplo. A inteligência desse signo está intimamente atrelada à criatividade.

Se você quer conquistar uma pessoa de Aquário, não tente usar a emoção como estratégia e sim, a razão e a inteligência, que são características que atraem os aquarianos bem mais do que sentimentalismos. Como também não são muito dados ao romance nem à sensualidade, puxe o freio nessas áreas.



Racionalidade

O nativo do signo de Aquário costuma tomar suas decisões com base em fatos, e sua sensatez, bom senso e equilíbrio são qualidades que tornam sua companhia um porto seguro. No entanto, como já dissemos, os aquarianos detestam dramas e geralmente não tem paciência com pessoas muito emotivas.

Seu lado mais racional e solto pode até passar a impressão de indiferença, mas na verdade isso se traduz em respeito à liberdade do(a) parceiro(a). Se tem algo que os aquarianos evitam é prender quem eles amam, assim como apelar para o emocional. Por isso que a chamada “chantagem emocional” não funciona com eles - pelo contrário, só os irrita e afasta.



Inovação

O signo de Aquário é regido por Urano, que é um planeta que representa o dinamismo e a mudança. O aquariano é, então, uma pessoa afeita a criar algo novo e inserir melhorias - neste quesito, o apreço do signo por tecnologia é um facilitador dessa característica.

O aquariano tem tendência a unir originalidade e revolução em seu trabalho, independentemente de qual for a carreira. Ele sempre quer inovar e se destacar. Se dão bem em carreiras que precisam de criatividade e invenções, já que o lema deles é “menos do mesmo”.



Comunicação

Uma das características do signo de Aquário é a facilidade de se expressar, o que o torna, de longe, um dos signos mais comunicativos do zodíaco. No entanto, também não é incomum eles perderem a noção de que não podem dominar a conversa e de que precisam ouvir mais seus interlocutores.

Embora sejam “tagarelas”, eles são reservados e não falam muito de si, preferindo expressar mais as ideias do que os sentimentos.



Revolucionários

As pessoas de Aquário têm grandes ideias e imaginação suficientes para querer mudar o mundo. Possuem anseios de liberdade e espírito inovador. Esse tipo de olhar visionário pode trazer perspectivas inovadoras para uma equipe de trabalho, já que ele pode promover uma transformação há muito tempo necessária.

Os aquarianos são, portanto, revolucionários, desapegados e até um pouco anárquicos, na medida em que fogem da padronização e uniformização. No entanto, eles precisam fazer uma busca interior para encontrar a real motivação dessa revolução, para não se tornarem “rebeldes sem causa”, apenas sendo os “do contra”, em vez de realmente fazerem a diferença.



Aquarianos e o amor

A sinastria é o estudo das compatibilidades de relacionamento por meio da astrologia. Por meio dela, os mapas astrológicos são analisados para ver quais os pontos positivos e os negativos de qualquer tipo de relação (amorosa, de amizade, no trabalho etc).



Melhores combinações para Aquário

Veja quais são as combinações do zodíaco de acordo com as características do signo de aquário:



Aquário com Leão

Essa combinação é o que se chama de “opostos complementares”: Leão é signo do elemento fogo e Aquário, do ar. São, portanto, opostos que se complementam, o que quer dizer que combinam muito bem.

No amor, Leão se preocupa consigo mesmo, ao passo que Aquário se preocupa com a humanidade de modo geral, ainda que no fundo os dois sejam mesmo egocêntricos. A atração um pelo outro é enorme e ambos têm uma química evidente. Porém, Aquário é frio e Leão, puro coração, e isso pode pesar na relação, já que Leão pode ficar ressentido.

Um exemplo dessa dupla é o casal Bruna Marquezine e Neymar, que apesar de não estarem mais juntos, namoraram por cinco anos.

Aquário com Áries

Essa combinação possui muita compreensão envolvida, já que ambos possuem um idealismo parecido e compartilham da rebeldia em não se adequarem às expectativas dos outros. O aquariano ajuda o ariano a ser mais ágil. Já o ariano, com seu senso de humor e espontaneidade, pode quebrar um pouco a “frieza” do aquariano.

Tanto Áries quanto Aquário são signos que possuem o dinamismo e a agitação como característica, além de prezarem a liberdade e a aventura. Detestam a rotina e a mesmice e adoram desafios. Além disso, o fogo de Áries e o ar de Aquário são elementos que combinam muito bem.

Aquário com Aquário

O casal de aquarianos combina por justamente terem os mesmos anseios de liberdade e espírito revolucionário. Dificuldades surgirão quando ambos tiverem que planejar coisas a nível mais concreto, porém terão de entrar em comum acordo para perceber uma verdadeira sintonia.

Eles podem formar um casal muito unido e cooperativo, encorajando sempre um ao outro em seus projetos pessoais, priorizando independência e respeito à personalidade de seu/sua companheiro(a).

Uma das características de um casal Aquário com Aquário é que compartilham também o gosto pelas ideias inovadoras. A capacidade inventiva de Aquário, presente nos dois, dará força às novas ideias. Essa parceria para desenvolver projetos será um fator de união.

O jogador português Cristiano Ronaldo e a modelo e empresária argentina naturalizada espanhola Georgina Rodríguez estão juntos há seis anos e têm quatro filhos.

Aquário com Peixes

Essa combinação é positiva. A energia revolucionária de Aquário pode elevar a relação de maneira muito positiva ao encontrar em Peixes uma fartura de imaginação e misticismo. Respeito e compartilhamento de experiências farão com que a relação seja agradável.

No entanto, é preciso ter em mente que Aquário é um signo do elemento ar e Peixes, de água, sendo bem diferentes. Por isso essa pode ser também uma combinação desafiadora, com mais probabilidade de ser bem-sucedida na amizade do que no amor.

Aquário com Libra

Aquário é o paraíso astral de Libra, ou seja, o seu par ideal. Os dois têm gostos bem parecidos, são simpáticos e desejam aproveitar a vida. Formam um casal muito sociável. Esse relacionamento será marcado pela harmonia na comunicação e pelos interesses em comum.

Como os dois são muito racionais e dão valor à liberdade, o relacionamento não será dramático nem propenso a cenas de ciúmes ou atitudes passionais.

Um exemplo de casal de Aquário com Libra é o formado pelos cantores Lucas Lima e Sandy: em 2022, eles celebraram 14 anos juntos. Ele é libriano e ela, aquariana.

Posicionamentos de Aquário no mapa astral

O mapa astral é um estudo no qual as posições de cada planeta do Sistema Solar no momento do nascimento é levada em consideração para traçar o perfil de uma pessoa. Ele é composto, principalmente, do Sol e dos oito planetas, além de Plutão. Cada planeta corresponde a um aspecto da vida de cada pessoa que é caracterizado pelo signo sob o qual se encontrava no momento do nascimento.

Veja como o posicionamentos de alguns astros e veja como eles influenciam as características do signo de Aquário:

Ascendente em Aquário

O que significa ter ascendente em Aquário? O ascendente é a forma como os outros nos enxergam, ou seja, é a impressão que as pessoas têm de nós.

Uma pessoa que possui ascendente em Aquário aparenta ser inovadora e independente, além de criativa e inventiva. Questionador e radical, o aquariano em algumas situações pode discordar da maioria só para querer ser sempre diferente.

Lua em Aquário

Como já mencionado, Aquário é um signo do elemento Ar e é regido por Urano. Sendo assim, quem tem a Lua posicionada em Aquário tem intuição, criatividade e visão de futuro.

Os aquarianos com Lua no signo são pessoas muito sociáveis e amáveis, além de serem cercadas de amigos. Elas possuem também imaginação fértil, mente alerta e facilidade de assimilar novos ensinamentos.

Vênus em Aquário

O planeta Vênus no signo representa a forma do aquariano se relacionar. Quem tem Vênus em Aquário tem amor pela liberdade e dá mais valor à amizade do que aos relacionamentos, o que nem sempre é uma boa característica. Costuma sentir atração por pessoas rebeldes ou idealistas.

Os pontos fracos de Aquário

Os nativos de Aquário podem ser difíceis de lidar, e o pior, não costumam aceitar críticas e muito menos quem faz drama. Veja quais os demais pontos fracos dos aquarianos:

Frieza

O signo de Aquário é famoso quando se trata de ser frio. E o motivo é porque os aquarianos preferem a liberdade em vez dos relacionamentos (ainda que só os de amizade). Por não gostarem de cobranças e de se sentirem presos, eles evitam se prender a alguém e demonstrar sentimentos.

Inflexibilidade

Uma das características do signo de Aquário é a inflexibilidade, pois quando um aquariano se apega demais a uma ideia, simplesmente perde a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, pode dar a impressão de ser uma pessoa impaciente e antipática.

Excentricidade

Os aquarianos consideram que seus métodos nada convencionais são os únicos válidos e chegam a ser intolerantes nos debates de ideias. Um exemplo prático é o pai do signo de Aquário, o qual frequentemente tende a pensar que sempre está certo e que seus métodos excêntricos são os únicos válidos na educação dos filhos.



Conclusão

A astrologia é um tema que gera muita curiosidade nas pessoas. Para entender o papel do estudo dos astros em nossa sociedade, é preciso compreender que o ser humano sempre perseguiu respostas para questões relacionadas à nossa existência e passagem pelo mundo.

O interesse pelos signos do zodíaco surgiu então como consequência da atração do ser humano pelo sobrenatural e, mesmo que muitas pessoas simplesmente não acreditem que a posição dos astros ao nascer influencia em algo, há uma enorme parcela da população que acompanha as previsões astrológicas e acredita que os signos têm a ver com os traços da personalidade.

Se você é do tipo que acredita que os signos explicam de fato muitos aspectos da vida e da nossa relação com as pessoas, acesse o nosso o canal de horóscopo do O POVO em parceria com o Personnare e saiba mais características do signo de Aquário, além de ficar por dentro das previsões astrológicas diárias os demais signos do zodíaco.

