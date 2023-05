Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de junho

Junho terá a influência do Cavalo, que representa liberdade, aventura, versatilidade, inteligência e inconstância. Por isso, a consultora e professora de Feng Shui e Astrologia Oriental Chinesa Adriana Di Lima conta as principais características desse animal no Horóscopo Chinês e como a energia dele vai influenciar o seu signo neste mês. E mais: conheça as características de cada animal!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, tente compreender que as energias podem ser complementares, em vez de simplesmente opostas. Por isso, atente-se às realizações repetidas. Afinal, haverá a possibilidade de perda energética.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca ser naturalmente independente. Em junho, procure colocar a energia de renovação em suas decisões. Afinal, terá força para realizar essa tarefa em todos os setores. Aproveite também para renovar hábitos e crenças que estão estagnados e não fazem mais sentido para você.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Você poderá se sentir sem energia devido aos movimentos do elemento Fogo. Portanto, respeite os seus limites e equilibre as suas forças no dia a dia.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Ao longo deste mês, continue com os seus movimentos mais tranquilos e não exceda o seu limite de energia. Afinal, poderá sentir um desgaste adicional. O período será favorável para agir com cautela.