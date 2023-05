Horóscopo mensal: veja a previsão completa de junho para os 12 signos

No início do mês, o Sol em Gêmeos fará aspecto tenso com Saturno. Isso indica que a leveza e a flexibilidade geminiana serão travadas pela responsabilidade e pelo senso de realidade saturnina. Depois, o Astro-Rei entrará em aspecto tenso com Netuno, sugerindo uma certa tendência a ilusões, enganos e distrações.

Movimentos importantes no céu

Mercúrio iniciará o mês em conjunção com Urano, o que sugere um período de inovação e criatividade. Logo depois, no entanto, entrará em aspecto tenso com Saturno, desacelerando os pensamentos e mostrando a importância de colocar em prática os planos que estavam somente no papel.

Vênus e Marte farão conjunção neste mês. Ao mesmo tempo, entrarão em aspecto tenso com Plutão. Esses movimentos revelam a necessidade de cuidados nos relacionamentos, especialmente nos amorosos. Afinal, os ânimos ficarão exaltados, gerando muitos conflitos. Além disso, as paixões estarão em alta, podendo causar confusões.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Amor

Fase favorável para se apaixonar. Tudo aquilo que fizer o seu coração bater mais forte receberá muita atenção de sua parte. Entretanto, essa empolgação fará com que se envolva rapidamente com alguém, sem pensar direito. Além disso, devido a algumas relações, medos e angústias do passado poderão ser despertados. Portanto, para evitar se machucar, tenha cuidado com essas questões.

Trabalho

Ao longo deste mês, você tenderá a receber um dinheiro extra. A sorte estará soprando a seu favor quando o assunto for criar maior estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, a tendência é que gaste de forma excessiva. Logo, atente-se a isso. Poderão ocorrer mudanças significativas no trabalho, o que te levará a uma posição conectada com os seus valores.

Família

Neste mês, procure passar mais tempo com os seus filhos ou com as crianças da sua família. Afinal, terá a oportunidade de viver momentos agradáveis com eles. Além disso, poderá se divertir e recordar aquilo que gostava de fazer na infância. Desse modo, conseguirá propor atividades divertidas, se conectar com a sua criança interior, aumentar a criatividade e lidar com questões dolorosas.

Touro

Amor

Neste mês, você tentará criar mais intimidade com a pessoa amada ou encontrar alguém que lhe traga segurança e conforto. Caso esteja em um relacionamento, procure observar se a relação está alinhada com os seus valores e quais pontos podem ser melhorados. Além disso, os dias serão favoráveis para refletir sobre o que deseja construir para o futuro. Contudo, apesar das boas energias, você poderá se deparar com situações que geram incômodos e inseguranças.

Trabalho

Você se envolverá bastante com a vida financeira neste mês. Será o momento ideal para buscar estabilidade e realizar um balanço nesse setor. Procure olhar para os seus recursos de forma mais objetiva e realista. Somente assim conseguirá encontrar caminhos que te ajudem a conquistar o que deseja. Ao longo do processo, no entanto, não deixe de valorizar o que já conquistou. Por fim, atente-se à tendência a acúmulos e apegos, pois eles poderão prejudicar o seu crescimento.

Família

Ao longo desta fase, os conflitos no ambiente familiar irão aumentar. Porém, também haverá a possibilidade de encontrar harmonia e diversão. Será o momento de aprender a dosar os seus desejos com os dos outros. Desse modo, conseguirá encontrar o equilíbrio. Caso contrário, poderá lidar com grandes desentendimentos.

Gêmeos

Amor

Tenderá a ser um mês movimentado na vida amorosa. Você buscará viver coisas novas, conhecer pessoas e sair da rotina. Se estiver em um relacionamento, será o momento ideal para que o casal realize uma viagem ou inicie um novo estudo. Todavia, apesar das boas energias, você irá se deparar com medos e inseguranças. Mesmo que seja uma situação desconfortável, ela te ajudará a ressignificar feridas antigas.

Trabalho

Uma dose extra de brilho pessoal poderá fazer com que tudo caminhe novamente. Entretanto, será preciso lidar de forma madura com alguns bloqueios e dificuldades. Haverá a possibilidade de se deparar com críticas internas ou de seus superiores. Você poderá sentir um excesso de cobranças, abalando, assim, a autoconfiança. Portanto, procure não dar tanta atenção às críticas, mas certifique-se de que está fazendo o seu melhor.

Família

Ao longo deste mês, sua busca por independência poderá te afastar do ambiente familiar. Ao mesmo tempo, irá perceber a importância do amor e do apoio dos entes queridos no seu dia a dia. Parentes mais velhos poderão te cobrar para que siga os padrões tradicionais, gerando, dessa forma, um grande incômodo. Afinal, será desafiador se dedicar à família enquanto recebe críticas sobre a sua vida.

Câncer

Amor

Após um período de conexão com a sua autoestima e com a maneira como se vê, o momento será ideal para buscar segurança na vida afetiva. Sua intenção será viver uma fase calma ao lado de quem ama. Sendo assim, os dias serão propícios para firmar compromisso ou ter mais consciência do que deseja para o futuro. No entanto, apesar das boas energias, você poderá se deparar com situações desagradáveis que te coloquem em contato com feridas antigas.

Trabalho

Mês de finalizações em sua vida, com tendência à introspecção. Logo, o período será menos movimentado. Haverá a necessidade de se expor menos, bem como de fazer um balanço geral das suas questões internas e externas. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com a autocobrança e alguns bloqueios. Por volta da metade do mês, no entanto, tudo voltará a caminhar. Será o momento de novos inícios.

Família

O seu momento introspectivo fará com que tenha menos vontade de interagir com a família. No entanto, isso poderá levar a conflitos, especialmente pelas cobranças vindas de parentes mais velhos. Além disso, a tendência é que ocorram desentendimentos devido a questões financeiras. Caso isso aconteça, procure manter a calma a fim de evitar prejuízos.