Cachorro Yorkshire: características, temperamento, cuidados e mais da raça

Você conhece as características de um yorkie? Yorkshire é um cachorro para quem ama um companheiro muito agitado e apaixonado. Confira as curiosidades dessa raça

Considerado um cão de porte pequeno, o yorkshire é um cachorro de pelagem longa, que vai clareando no decorrer de sua vida. Seus olhos são escuros e seu comportamento é de explorador.

Temperamento do Yorkshire

O cachorro da raça yorkshire é enérgico, esportivo e muito apegado ao seu tutor. Para esse animalzinho, passar longos intervalos de tempo deitado ou no colo de alguém não está entre as suas prioridades. Descendente de caçadores, o “yorkie” também é um cão caçador e bagunceiro.

Sobre o assunto Cachorro caramelo "rouba" microfone de repórter durante cobertura da guerra na Ucrânia

Tutor de cachorro é multado após câmera de velocidade fotografar o animal "dirigindo" seu carro

Vídeo: Cachorro desaparecido reencontra família e momento repercute na internet

Cães Lulu da Pomerânia são resgatados por maus-tratos em Limeira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Yorkshire com outros animais



Apesar dos yorkshires serem amáveis e carinhosos com os humanos, entre outras raças ou com animais de outras espécies, podem ser um teimosos. Por isso, é importante estimular a interação com outros bichinhos desde cedo.

Como é ser tutor de um Yorkshire

Em conversa com O POVO, Tatiana Lucas, tutora de um yorkshire, comentou: "Eu não vejo mais a minha vida sem meu yorkie. Ele se tornou a alegria da casa pelo seu jeito carismático.” Ela também comentou que seu cachorro, o Luke, não deixa “ninguém quieto” e está sempre agitando a casa.

Para Tatiana, o yorkshire é um animal que está sempre disposto a dar carinho às pessoas com quem convive. “É muito bom chegar em casa e saber que vai ser recepcionado com amor.”

Yorkshire: cuidados para manter com esse cachorro

Os yorkshires são cachorros que amam água, entretanto a frequência de banho ideal é a cada duas semanas. É importante aparar as unhas desse animalzinho periodicamente para que ele não se machuque.

Yorkshire e suas características pela avaliação de uma médica veterinária

Em entrevista para ao O POVO, a médica veterinária Bianca Maia expõe: “Popular pelo seu tamanho e aparência fofinha, o yorkshire é um cãozinho bastante companheiro, gosta de carinho e é bastante protetor. É um animal com bastante energia, então é ideal que ele faça passeios pelo menos uma vez ao dia.”

Em relação às características do yorkshire, Bianca continua: “Sua expectativa de vida é de até 16 anos. São animais inteligentes, corajosos e independentes. Para eles, toda hora é hora de brincar, principalmente na companhia do seu dono.”

Sobre o assunto Peixe ‘ ressuscita’ e ataca hashi de cliente em restaurante japonês

Vídeo: Onça-pintada e jacaré lutam na água em rio no Pantanal

Saúde animal: entenda o risco do surto da leishmaniose (calazar)

Cobra é encontrada por banhistas em praia de Salvador: "Ela sentiu algo na perna dela"

Jacaré sem uma das patas atravessa via na Flórida e viraliza na internet

Voluntários tentam salvar animais confinados em Xangai

Yorkshire: curiosidades

A raça Yorkshire foi reconhecida pelo American Kennel Club (AKC) em 1885.



É um animal muito adaptável a diferentes ambientes quando acompanhado de seus tutores



Os yorkshires possuem grande tendência a latir



A sua média de peso é 4kg



A sua média de altura é 22cm



A brincadeira favorita deles é correr atrás de seus tutores



São animais muito inteligentes



Com o estímulo desde que filhotes, os yorkshires aprendem a ter boa convivência com outros animais



Possui fama de destemido e não tem medo de enfrentar animais maiores do que ele



A figura do cachorro yorkshire aparece nos filmes High School Musical 2, Entrando numa Fria Maior

Ainda, Cinderela em Paris e Um Peixe chamado Wanda



Essa raça é comparada com o Chewbacca, personagem da saga Star Wars da espécie ficcional Wookie.

Fontes: Petz, Petlove, Canal do Pet.



Tags