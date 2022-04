Vídeo: Onça-pintada e jacaré lutam na água em rio no Pantanal

Um jacaré foi atacado por uma onça-pintada no Pantanal mato-grossense, em Porto Jofre, no Parque Estadual Encontro das Águas, e levou a melhor na briga. O jacaré conseguiu escapar do ataque ao fazer um movimento rotativo e mergulhar para longe do felino. O vídeo foi feito no ano passado, mas só agora a publicação começou a repercutir nas redes sociais.

A gravação foi feita pelo veterinário Jorge Salomão, que estava visitando o Pantanal, conhecendo o ecossistema e monitorando as onças, quando se surpreendeu com o ataque ao jacaré. O registro mostra o momento que a onça tenta capturar o jacaré na água, mas o réptil é mais ágil e consegue escapar.

De acordo com a bióloga Lorena Castilho, em entrevista ao portal G1, as onças são excelentes nadadoras, apesar de serem felinas, mas o movimento rotativo é um mecanismo de defesa do jacaré para se livrar de um ataque.



E esse pode ter sido o motivo para o animal ter levado a melhor nessa briga, já que o tigre tem uma mobilidade mais limitada. “Pode ser uma onça jovem, que ainda não está tão preparada ou só não era tão forte quanto o jacaré nesse caso", disse a bióloga em entrevista.



Faz parte da manutenção da cadeia alimentar o ataque de um animal a outro, e a população de jacarés é grande no Pantanal, mas os predadores dessa espécie são poucos e a onça é uma delas.

