Tutor de cachorro é multado após câmera de velocidade fotografar o animal "dirigindo" seu carro

Um flagrante inusitado chamou atenção do tutor de um cachorro na Alemanha. Ao receber uma carta das autoridades informando uma multa de trânsito por excesso de velocidade, o homem encontrou seu animal de estimação na imagem, como se ele fosse o infrator.

Don Kylian, o dono do carro, disse em entrevista ao portal "The Dodo", que sua primeira reação foi de que aquilo não poderia ser real. O mistério só foi revelado após uma conversa com seu tio, que revelou estar no carro no momento da multa. Instantes antes da foto ser tirada, o cachorrinho pulou em seu colo e foi "flagrado" pelas câmeras.



O sobrinho do motorista explicou que geralmente o animal usa um cinto especial, mas na ocasião não estava usando, e acabou indo para cima do homem com intuito de "abraça-lo". Kylian publicou o registro curioso no Twitter, chamando atenção dos usuários da plataforma.



Por fim, o cão não estava dirigindo o veículo, e não cometeu nenhuma infração de velocidade. Apesar do caso curioso, o tio de Don terá que pagar a multa de 50 euros, o equivalente a R$ 255, já que ele estava dirigindo acima da velocidade permitida.

