Cachorro caramelo "rouba" microfone de repórter durante cobertura da guerra na Ucrânia

O repórter ficou surpreendido com a atitude do doguinho, que o divertiu com sua postura

Um "cãorepórter" roubou a cena na Ucrânia após pegar o microfone de um jornalista que fazia a cobertura da guerra contra a Rússia que ocorre no país. O repórter polonês Wojciech Bojanowski postou a cena inusitada no Instagram, mostrando o animal com o microfone na boca e fugindo com o objeto. O caso ocorreu na terça-feira, 5, e viralizou nas redes sociais.

“Depois de 10 dias finalmente apareceram os cães de guerra, só para nos animar”, escreveu o jornalista na publicação.

O repórter está acostumado a transmitir notícias no meio da zona de guerra e se surpreendeu com a atitude do doguinho, que o divertiu com sua postura. No fim, Wojciech posou para foto com o "ladrãozinho" e sua turma de amigos que, aparentemente, estavam “acobertando” toda a ação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Biden acusa Rússia de 'atrocidade' na cidade ucraniana de Kramatorsk

Rússia fecha escritórios da Anistia Internacional e do Human Rights Watch (Ministério da Justiça)

Chefe da UE prevê "decomposição" da Rússia e "futuro europeu" para a Ucrânia

Rússia comete 'mais um crime de guerra' em ataque a estação, diz Casa Branca

Presidente da Comissão Europeia já fala em sexta onda de sanções contra a Rússia

Desde o início dos ataques russos, muitos ucranianos deixaram seus cães ao se refugiarem, fazendo com que grupos de cachorros abandonados sejam comuns nas áreas afetadas do país.

O vídeo do cão foi visto por abrigos de animais do país e passou a servir de inspiração e encorajamento para que continuassem cuidando de todos os pets morando em situação de rua. Uma ONG ucraniana está arrecadando fundos para obter maior apoio logístico que os abrigos necessitam nesta situação.

Veja vídeo:

Tags