Vídeo: Cachorro desaparecido reencontra família e momento repercute na internet

O cachorro que estava sumido desde do dia 29 de março, reapareceu deixando algumas dúvidas para os seus tutores

Um vídeo da reação de uma família em Barranquilla, na Colômbia, repercutiu nas redes sociais após o seu cãozinho retornar para casa. As imagens registradas pela câmera de segurança da casa mostram o exato momento em que Brownie entra por baixo do portão no último dia 4, após ficar uma semana desaparecido.

Sobre o assunto Cachorro é flagrado "furtando" ursinho de pelúcia de loja em São Paulo

Cachorro caramelo "rouba" microfone de repórter durante cobertura da guerra na Ucrânia

Tutor de cachorro é multado após câmera de velocidade fotografar o animal "dirigindo" seu carro

O cachorro estava sumido desde do dia 29 de março, após a família do de Brownie esquecer de fechar o portão. Em entrevista ao portal "The Dodo", o homem revelou não sabe como o cachorrinho conseguiu achar o caminho de volta para a casa sozinho.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Graças a Deus ele voltou para nossa casa sozinho. Estava um pouco cansado, com muita sede e fome. Não consigo imaginar tudo o que ele experimentou nesses sete dias em que esteve longe de casa. Agora, ele está sendo mimado", contou o dono de Brownie.

A família chegou a espalhar cartazes pelo bairro e compartilhar publicações a procura do animal, mas até então, desconhecem por onde ele esteve durante esse tempo. A reação dos tutores chamou atenção nas redes sociais e encantaram os seguidores.

"Caraca, o quanto uma criaturinha dessas faz a diferença", escreveu um seguidor nos comentários na publicação do Instagram. Outro escreveu: "Só quem tem amor por cachorro entende esse vídeo".

A reação a chegada do cão expressa todo o sofrimento da família durante o período de buscas. De acordo com Steven, ao longo desse tempo eles ficaram até sem comer e dormir por alguns dias, pois tudo o que faziam era pensar em Brownie.







Após o ocorrido, a família criou uma conta nas redes sociais com o nome de Brownie, onde o vídeo do reaparecimento foi postado assim como um agradecimento. aqueles que que torceram pela volta do cãozinho.

"Obrigado a todas as pessoas que, de dia e de noite, compartilharam minha foto. Graças a este vídeo, me tornei viral, publicaram minha história em muitas notícias e me pediram entrevistas", diz a legenda da publicação.

Tags