Peixe ‘ ressuscita’ e ataca hashi de cliente em restaurante japonês

Devido ao aspecto estranho do animal, comparado ao 'Alien', chefes de cozinha usam e abusam do peixe nos pratos ‘típicos’ para atrair turistas

E quando você acha que já viu coisas inusitadas demais na internet, ela te mostra que não é bem assim. Ao jantar em um restaurante na cidade de Yanagawa, localizada no Japão, o usuário Takahiro notou que o seu pedido “estava vivo”. A cena foi registrada e viralizou nas redes sociais nos ultimos dias.

No vídeo, é possível observar o animal se movendo, abocanhando o hashi (hastes de bambu que servem para pegar a comida) e mostrando dentes bem afiados. “O tão esperado primeiro warasubo”, comentou o homem na publicação.

A cena bizarra ficou famosa na internet e foi visualizada mais de 7 milhões de vezes, além de somar mais de 18 mil curtidas e cerca de 1.600 comentários, até a publicação desta matéria. A grande maioria das interações destacam o aspecto do bicho.

O peixe também foi associado ao monstro da série Stranger Things, da netflix, "parece um demogorgon", disse um usuário. Outros, no entanto, ficaram indignados com o fato de uma pessoa comer um animal vivo.

O peixe, conhecido como warasubo, pode ser encontrado no mar de Ariake, no Japão, e é uma iguaria asiática na culinária local. Devido ao aspecto estranho do animal, comparado ao ‘Alien’ ou ‘demogorgon’, chefes de cozinha usam e abusam do peixe nos pratos ‘típicos’ para atrair turistas.

Apesar do tamanho, o peixe tem um jeito assustador. Só não é possível saber se o cliente realmente queria comer aquele pescado ou se ele foi servido por engano, certo é que a maioria das pessoas não gostaria de encontrar um peixe vivo no prato.

