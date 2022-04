Cobra é encontrada por banhistas em praia de Salvador: "Ela sentiu algo na perna dela"

Uma cobra foi encontrada por banhistas na praia de Jaguaribe, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 14. Entre cadeiras, o animal só foi percebido pelos presentes quando uma mulher sentiu algo encostando em sua perna.

"Estávamos na praia quando vimos duas meninas agitadas. Ela estava sentada na cadeira quando sentiu algo na perna dela. Quando ela olhou, era uma cobra", contou Cecília Oliveira. Mas os banhistas não se acanharam, e continuaram no local. De acordo com Cecília, o animal ficou imóvel, quase passando despercebido no ambiente, que estava movimentado, por volta das 12h. "As meninas só trocaram de cadeira mesmo", riu.

De acordo com o analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Alberto Santana, que analisou as imagens enviadas por Cecília, tudo leva a crer que se trata de uma jiboia. O animal, não peçonhento, é conhecido por matar suas presas por asfixia.

"Caso fosse uma sucuri, seria mais comum encontrar, porque muitas vezes elas se movem com os rios com o objetivo de capturar peixes em cardume, mas no caso da jiboia, ela está em lugar totalmente indevido", esclarece.

De acordo com Santana, a jiboia é um animal que vive em árvores, e, pode até se deslocar pelo chão, mas prefere se locomover por onde há vegetação. "Ela pode ter vindo na tentativa de se alimentar de ratos, já que é uma predadora desses roedores. Deve ser avaliada pelos especialistas no Centro de Triagem para retornar ao seu habitat", explica.

