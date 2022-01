Desenvolvimento sustentável: saiba o que é, propostas e objetivos

Formalizado em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável passou por adaptações ao longo da História, mas reteve sua preocupação máxima com a natureza e as matérias-primas do planeta Terra; saiba o que é

Formalizado pela primeira vez em 1987, o conceito de 'desenvolvimento sustentável' se refere a um modelo de progresso em que as necessidades da geração atual são suprimidas sem comprometer os recursos naturais necessários às próximas gerações. Esse sistema passou por adaptações ao longo da História, mas reteve sua preocupação máxima com a natureza e as matérias-primas do planeta Terra.

A discussão sobre o que mais tarde seria definido como desenvolvimento sustentável teve início na criação, em 1968, do Clube de Roma. O comitê de políticos e pesquisadores publicou um relatório naquele ano exibindo simulações para o ano 2100 e prevendo uma redução drástica na população mundial devido à poluição, à perda de terras aráveis e à eventual escassez de recursos energéticos.

A partir de então, o tema foi discutido por pensadores autônomos ao Clube de Roma. O conceito de desenvolvimento sustentável foi publicado inicialmente em 1980 em relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza, mas só foi formalizado pelo Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o documento, desenvolvimento sustentável “significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais”. Nos anos subsequentes, diversos outros documentos e encontros foram realizados de modo a elaborar estratégias, metas e possíveis cenários para um desenvolvimento sustentável.

Desenvolvimento sustentável: objetivos da ONU

Um dos resultados mais conhecidos dos diálogos internacionais sobre o tema é a elaboração, por parte da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma coleção de 17 objetivos “ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no mundo”. Você já deve ter visto os ícones dos ODS em embalagens e materiais diversos. Confira abaixo os 17 objetivos e seus respectivos símbolos:



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU compõem 17 metas "que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no mundo" (Foto: REPRODUÇÃO/ONU)



Atingir as metas dos ODS significaria a conclusão da Agenda 2030, um conjunto de intenções de melhorias mundiais referentes ao desenvolvimento sustentável. Os 17 ODS, assim como o contorno das Agendas 21 e 2030, foram desenvolvidos em encontros das Nações Unidas como o Eco-92, ocorrido em 1992 no Rio de Janeiro, e o Rio+20, ocorrido em 2012 na capital carioca.

Algumas pessoas, de anônimas a públicas, apresentam pessimismo quanto ao sucesso dos ODS, principalmente devido aos custos de alcançar as 17 metas globais. Um relatório da revista estadunidense Nature de 2018 relatou certo progresso em relação à desnutrição entre crianças da África com menos de cinco anos. O mesmo estudo, porém, classificou improvável um fim para a fome até 2030.



* * *

Em seu canal no YouTube, a ONU Brasil publicou um vídeo sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável, incluindo a Agenda 2030. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



Sobre o assunto Inundações vinculadas à mudança climática afetam arquipélagos do Pacífico

Delivery espacial: Uber Eats realiza primeira entrega de comida no espaço

Triunfo da espécie humana veio das avós, diz pesquisa dos EUA

Vídeo: neurônios humanos isolados em laboratório aprendem a jogar Pong

NASA recruta religiosos para saber como grupo reagiria a um encontro com alienígenas

'Dragão marinho': fóssil gigante é encontrado no Reino Unido

Tags