NASA recruta religiosos para saber como grupo reagiria a um encontro com alienígenas

A Agência Espacial Americana (Nasa) está consultando religiosos a fim de saber a opinião deles, com base nas diferentes religiões que representam, sobre um eventual encontro dos humanos com seres alienígenas inteligentes. O objetivo da instituição americana é saber como isso poderá impactar na forma com que os humanos se relacionam com o divino.

Conforme o jornal britânico The Times, a Nasa reuniu 24 especialistas para que eles pudessem prestar uma espécie de consultoria acerca do assunto. Padres católicos, pastores evangélicos, budistas, muçulmanos, hinduístas e representantes de religiões africanas fazem parte do grupo de religiosos discorrentes.

Apesar do encontro, isto não significa exatamente que a agência tem conhecimento de vida fora da Terra. Ainda conforme a reportagem, o intuito da Nasa é - incialmente - incentivar discussões e estipular formas para que as religiões consigam preparar um "encontro de terceiro grau", fato que desafia a grande maioria das doutrinas de fé conhecidas atualmente.

O pesquisador da Universidade de Cambridge, Andrew Davidson, disse ao The Times que está preparando estudos sobre os principais tópicos da fé cristã, levando em conta os outros lugares do universo.

"Estou pensando nisso levando em consideração as doutrinas que falam sobre a criação, pecado, a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo, redenção, revelação, escatologia e assim por diante", afirmou o doutor em bioquímica. Andrew é autor de um livro que aborda a relação da fé e da vida extraterreste, literatura que será lançada próximo ano.

Esta não foi a primeira vez que a Nasa buscou provocar reflexões sobre o tema. Em 2017, um estudo encabeçado pela agência e teólogos do Cento de Pesquisas Teológicas (CTI) revelou que boa parte das pessoas não possuem nenhuma religião específica, no entanto elas trazem consigo o senso de espiritualidade própria, deste modo estando mais propensas a acreditarem em vida fora do planeta.

