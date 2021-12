Delivery espacial: Uber Eats realiza primeira entrega de comida no espaço

A plataforma de entrega de refeições fez uma parceria com o empresário japonês Yuasaku Maezawa e realizou a primeira entrega de comida no espaço. Foram entregues pratos típicos do Japão

A empresa de delivery Uber Eats ultrapassou os limites terrestres e realizou sua primeira entrega de comida em no espaço. O delivery foi realizado em parceria com o empresário japonês Yusaku Maezawa, que embarcou na missão de 12 dias a bordo da nave espacial russa Soyuz na última quarta-feira, 8. A entrega de iguarias japonesas e percorreu 400 quilômetros e durou 8 horas e 34 minutos para chegar ao seu destino final, a Estação Espacial Internacional (ISS). Empresa anunciou o feito na última segunda-feira, 13 de dezembro.

Aos astronautas da ISS, foram entregues diversos pratos típicos do Japão, como cavala cozida com miso, carne cozida em molho agridoce, frango cozido com rebentos de bambu e carne de porco assada. Em comunicado, Dara Khosrowshashi, o CEO da Uber, diz que esta foi “uma pequena entrega para Yusaku Maezawa”, mas “uma grande entrega para o Uber Eats” que tem o “objetivo de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e a conseguirem qualquer coisa”.

Por fim, Khosrowshashi comemorou a realização da entrega inédita. “Estamos maravilhados por ter ajudado ele a fazer nossa primeira entrega bem-sucedida ao espaço. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e conseguirem qualquer coisa, por isso temos muito orgulho de servir os astronautas na Estação Espacial Internacional. Yusaku Maezawa ficou satisfeito com a entrega, embora tenha demorado um pouco mais do que os 30 minutos habituais para chegar”, disse.

Veja fotos da entrega:

