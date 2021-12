Inundações vinculadas à mudança climática afetam arquipélagos do Pacífico

Vários arquipélagos do Pacífico limpavam nesta quarta-feira (8) os destroços provocados pelas inundações após fortes marés e tempestades, que os cientistas relacionam com o aumento do nível do pela mudança climática.

As Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, os Estados Federados da Micronésia e partes das ilhas Vanuatu foram afetadas pelas tempestades.

"O governo dos Estados Federados da Micronésia recebeu informações sobre grandes inundações em várias ilhas do país, provocadas por tempestades e marés", afirmou o presidente do país, David Panuelo, em um comunicado.

Em Majuro, capital das Ilhas Marshall, o mar avançou e inundou vários trechos da estrada que leva ao aeroporto.

A polícia das Ilhas Salomão pediu aos habitantes que permaneçam distantes dos rios.

Para Murray Ford, especialista em clima da Universidade de Auckland (Nova Zelândia), as inundações são explicadas pela combinação de más condições meteorológicas, principalmente marés altas, um fenômeno climático semelhante ao "La Niña" e a elevação do nível do mar a longo prazo devido ao aquecimento global.

"Um evento como este teria sido relativamente benigno na década de 1990, mas o nível do mar está muito mais elevado agora do que então", disse Ford à AFP. "O aumento do nível do mar intensifica a frequência e magnitude deste tipos de eventos", acrescentou.

Ford explica que as medidas adotadas desde o início dos anos 1990 mostram que o nível do mar em Majuro subiu em média 4,8 milímetros por ano.

"Infelizmente, com este aumento contínuo, as inundações serão mais frequentes, maiores e mais graves. Temos que planejar e nos preparar para isso", disse Ben Graham, um ex-dirigente das Ilhas Marshall que mora em Majuro.

Os arquipélagos do Pacífico estão entre os países mais expostos ao aquecimento global, alguns podem inclusive desaparecer devido ao aumento do nível do mar, fenômeno ao qual se adicionam os ciclones cada vez mais violentos.





