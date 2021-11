Anel de ouro milenar que seria usado para curar ressacas é encontrado em Israel

Um antigo anel de ouro foi encontrado por arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), na sigla em inglês) na cidade de Yavne, a 23 km de Tel Aviv, o maior centro urbano do país. Estudiosos acreditam que a joia pode ter sido usada para curar ressaca.

De acordo com a IAA, citada pela CNN americana, o anel, que pesa cerca de 5,11 gramas é inscrustado com uma pedra ametista, foi encontrado a 150 metros de distância de um depósito de vinhos antigos do período bizantino. Acredita-se que a peça seja datada do século VII, porém, é possível que ela seja ainda mais antiga.

"Os anéis de ouro incrustados com pedra ametista são conhecidos no mundo romano e é possível que a descoberta do anel pertença às elites que viviam na cidade já no século III depois de Cristo", disse o comunicado.

No comunicado, o arqueólogo Amir Golani disse que a ametista pode ter sido usada para prevenir e curar os efeitos do álcool. "Muitas virtudes foram associadas a esta joia", disse ele, "incluindo a prevenção do efeito colateral da bebida, a ressaca" disse.

O codiretor da escavação, Elie Haddad, disse na nota que o item pode ter "pertencido ao dono do magnífico armazém (vinícola), a um capataz" ou a um "visitante azarado, que deixou cair e perdeu seu anel precioso". Haddad também pontuou que é difícil definir se a pessoa que usava o anel queria evitar uma ressca. "Provavelmente nunca saberemos", avalia Haddad.

