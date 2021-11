Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto nesta sexta, 19

Um eclipse lunar parcial, considerado o mais longo do século XXI, acontecerá na madrugada de quinta-feira, 18, para sexta, 19. Segundo a Nasa, quase 97,4% da Lua será escondida durante o fenômeno, por isso não é chamado de eclipse total. Ele terá mais de três horas de duração; outro do mesmo tipo não será visto por outros 648 anos.

A longa duração está relacionada à órbita da Lua, que estará perto do seu ponto mais distante da Terra, o “Apogeu”. O satélite também estará se movendo mais lentamente. Por isso, passará escondido na sombra da Terra por mais tempo.

A Lua entrará na sombra externa da Terra às 3 horas e 2 minutos (horário de Brasília) e poderá ser vista a olho nu na Austrália, nas Américas do Norte e do Sul e em parte da Ásia e Europa. Condições climáticas, como céu nublado, podem afetar a visibilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, espera-se que o ponto máximo do eclipse ocorra às 6 horas e 2 minutos. Quanto mais ao Sul do País, menos será possível acompanhar o fenômeno. A Lua, porém, não poderá ser vista, pois ela já estará abaixo do horizonte. Momentos antes, por volta de 4h18min, será possível ver o ápice do eclipse, com uma cor mais escura para o satélite natural.

Sobre o assunto William Shatner, de "Star Trek", vai ao espaço com empresa de Jeff Bezos

Astronautas voltam à Terra pela SpaceX após mais de seis meses em missão

Telescópio a ser lançado em dezembro deve revolucionar astronomia

Eclipse lunar na sexta, 19: que horas assistir?

Conforme a plataforma “Time and Date”, o pico do eclipse parcial poderá ser visto em Fortaleza às 5h10min. “Como a Lua está próxima ao horizonte neste momento, recomendamos ir a um ponto alto ou encontrar uma área desobstruída com visão livre para oeste-noroeste para a melhor visualização do eclipse”, escreveu o site. Na capital Cearense, será possível acompanhar 2 horas e 11 minutos do fenômeno.

Eclipse lunar na sexta, 19: linha do tempo

3h02min: Eclipse penumbral começa

A penumbra da Terra começa a tocar a face da lua.

4h18min: Eclipse parcial começa

O eclipse parcial da Lua começa e o satélite começa a ficar avermelhado.

5h10min: Eclipse máximo

Este é o momento em que o eclipse atinge sua maior magnitude enquanto a Lua inteira está acima do horizonte em Fortaleza. O verdadeiro ponto máximo deste eclipse não pode ser visto em Fortaleza porque a Lua está abaixo do horizonte naquele momento.

5h13min: Pôr da Lua

A combinação de uma lua muito baixa e a fase de eclipse total torna a Lua tão escura que pode desaparecer de vista algum tempo antes de se pôr.

Por que acontece o eclipse lunar?

O eclipse lunar acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham por um período de tempo, bloqueando a luz solar que atinge a superfície do satélite natural. Com isso, gera-se uma sombra, que vai escondendo a Lua pouco a pouco.

A Lua também atingirá um tom avermelhado, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”, nesta sexta-feira. A intensidade da cor dependerá da poluição, das nuvens e dos detritos na atmosfera terrestre.



Sobre o assunto Maior cometa já identificado tem 150 km de diâmetro, mas não ameça a Terra

Por 'defesa planetária', Nasa lança missão para atingir asteroides; entenda

Planeta perdeu 14% de seus recifes de coral entre 2009 e 2018; entenda

Cães e humanos podem ter habitado a América Central há 12.000 anos

Telescópio Hubble identifica vapor persistente de água em lua de Júpiter

Universo foi criado em laboratório por ETs, diz professor de Havard

Quando ocorrerá o fim do nosso Sistema Solar?

Tags