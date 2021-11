Após passageira reclamar de demora, motorista se irrita, desce do ônibus e vai embora

Um motorista abandonou o ônibus lotado que estava dirigindo após se irritar com uma passageira que reclamou da demora do coletivo na noite da última sexta-feira, 5, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O caso inusitado foi gravado e viralizou nas redes sociais.

O vídeo foi feito por uma passageira que estava esperando um coletivo do outro lado da rua. “Vi uma movimentação diferente e ouvi gritos do povo dentro do ônibus. De repente percebi o motorista juntando o dinheiro, pegando a bolsinha dele e indo embora”, conta Fernanda Markley.

De acordo com o site BHAZ, a confusão começou quando uma passageira demonstrou indignação com a demora do ônibus. “Eu fiquei sabendo que o motorista é uma pessoa muito paciente, de boa índole e raramente perde a paciência. Só que uma mulher brigou com ele por causa do tempo que levou para o ônibus passar”, disse Fernanda.

Nas imagens, é possível ver que o motorista desce do coletivo e vai em direção a uma base da Polícia Militar. O vídeo é interrompido antes do desfecho. Mas, de acordo com Fernanda, o homem procurou a polícia. “Perdi o resto do babado porque o meu ônibus passou. Algumas pessoas me chamaram no Instagram, mas nenhuma soube dizer se o motorista voltou para completar a viagem”, comentou.

Segundo o G1, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) informou que "não foi realizado boletim de ocorrência e o profissional foi substituído sem prejuízos adicionais para as operações do sistema".

O sindicato informou ainda que "lamenta o incidente envolvendo o motorista" e que a empresa responsável pela linha foi acionada "para apurar as causas da ocorrência com o profissional".





