Empresa promete 200 mil dólares a quem ceder rosto para novos robôs

Modelos da Promobot têm foco no uso de atendimentos em shoppings, hotéis e outros estabelecimentos públicos. Não há requisitos relativos a idade ou ao gênero.

A empresa americana Promobot está oferecendo 200 mil dólares ao humano que ceder para sempre suas feições faciais para uma nova linha de robôs. A campanha buscará a nova "face" para as máquinas, que serão desenvolvidas para trabalhar em hotéis, shopping e outros estabelecimentos públicos. Para isso, dentre os pré-requisitos da empresa, o rosto deverá ser "amigável".

Não há requisitos relativos ao gênero da nova face, mas o candidato deve ter mais de 25 anos. Em nota emitida pela companhia, a nova linha de robôs está sendo elaborada a pedido de uma empresa americana que trabalha com aeroportos, shoppings e lojas na América do Norte e Oriente Médio. A previsão da companhia é que os robôs com a nova face escolhida seja lançado em meados de 2023.

Além do rosto do humano escolhido para a tarefa, o corpo também terá seus moldes coletados para a construção de um modelo 3D. Pelo dinheiro, o participante também terá que ceder 100 horas de falas robóticas, ao menos - todos os dados serão coletados e ficarão sob posse da empresa por tempo indeterminado.

"Nossos novos clientes querem lançar um projeto em grande escala, e para isso, eles precisam licenciar uma nova aparência de robô para evitar atrasos legais", disse a Promobot em comunicado. Para se candidatar a vaga, os interessados devem acessar o site da empresa e responder um questionário informando o desejo de participar.

Criada na Rússia em 2019, a Promobot desenvolve tecnologias nas áreas de reconhecimento facial, navegação autônoma, fala, inteligência artificial e outras áreas da robótica. Segundo a companhia, um dos seus principais robôs atuais são os modelos Promobot V.4 - que funciona em locais públicos como aeroportos, universidades, cinemas e museus - e o andróide Robo-C, também utilizado em áreas movimentadas.

