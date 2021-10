Pescador pode faturar R$ 7 milhões com vômito de baleia

Um tailandês de 56 anos voltou de uma pescaria com um pedaço do tesouro marinho de 30 quilos que pode valer uma quantia equivalente a R$ 7,4 milhões. Narong Phetcharaj avistou o objeto branco flutuando no mar da praia de Niyom, na província de Surat Tani, e viu que poderia ser o raro vômito de baleia, que lhe renderia um bom dinheiro.

De acordo com o jornal Daily Mail, o pescador arrastou a peça até a areia para levá-la para casa. Para comprovar que a substância se tratava do âmbar cinza, outro nome para o raro material, o pescador queimou uma pequena parte da peça. O derretimento rápido comprovou que se tratava da substância valiosa. Além disso, especialistas da Universidade Prince of Songkla comprovaram a autenticidade do material.

Sobre o assunto Por que o biscoito Oreo do Pokémon pode chegar a custar R$ 190 mil?

Fóssil encontrado há 20 anos em fazenda de fundador da CNN recebe nome

Ponte do Ursinho Pooh é leiloada por US$ 179.000 no Reino Unido

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eufórico com a descoberta, o tailandês afirmou que se conseguir vender a peça por um bom valor vai parar de trabalhar como pescador e dar uma festa para os seus amigos. "Estou tão animado que não sei o que fazer. Pretendo vender, porque já recebi um certificado que prova que ele é real", disse Narong.

O âmbar cinza, conhecido como vômito de baleia, é uma substância formada no intestino das baleias cachalotes e pode ser encontrada flutuando no mar ou arrastada pela correnteza até as costas litorâneas. Considerado raro, o material é muito valioso por ser usado pela indústria farmacêutica na fabricação de perfumes, por ter propriedades que prolongam a fixação das fragrâncias. O francês Chanel Nº 5, por exemplo, contém o âmbar cinza em sua composição.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Ave que inspirou desenho animado Pica-Pau será declarada extinta; entenda

Menor vaca do mundo é reconhecida pelo Guinness em homenagem póstuma

Conheça as gêmeas japonesas consideradas as mais velhas do mundo

Você sabe como são escolhidos os nomes dos esmaltes?

Por que vulcão entra em erupção? Entenda

Tags