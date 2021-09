Grécia: terremoto atinge ilha de Creta na madrugada desta segunda-feira

Segundo o Serviço Sismológico Mediterrâneo-Europeu, tremor de magnitude 6 teve epicentro a sudeste da cidade de Heraclião, na ilha grega de Creta; terremoto aconteceu por volta de 9 horas no horário local

Um terremoto de magnitude 6 atingiu a Grécia na madrugada desta segunda-feira, 27. Aproximadamente àss 9h15min, horário local (3h15min, horário de Brasília), um tremor foi registrado cerca de 15 quilômetros a sudeste da cidade de Heraclião, na ilha de Creta.

Sobre o assunto Terremoto atinge México na madrugada desta quarta-feira, 8

Terremoto provoca cenas de pânico em Melbourne

Astronauta registra erupção de vulcão nas Ilhas Canárias do espaço; veja foto

Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

Segundo o Serviço Sismológico Mediterrâneo-Europeu (EMSC, na sigla em inglês), o epicentro teve profundidade de 10 quilômetros, e aconteceu em terra. Segundo relatos no site da organização, o tremor durou entre cinco e dez segundos e causou danos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos depoimentos publicados, há menções a casas de pedra com rochas caindo da estrutura, escolas sendo evacuadas e ruas com fissuras no asfalto. Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos.

Tremores secundários seguem sendo registrados na região. Abalos menores após o inicial são comuns em terremotos, e, entre os da Grécia, foram registradas magnitudes entre 3,2 e 4,8, nesta madrugada.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Mais notícias internacionais

Sobre o assunto 'É hora de parar guerra contra a natureza', diz presidente do Conselho Europeu

Yoshihide Suga: clima guiará as perspectivas de crescimento no futuro

Nos EUA, Sam ganha forças e é elevado a furacão de categoria 2

Espanha: aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias, fecha com fumaça de vulcão

Suíços aprovam em referendo o casamento igualitário

Papa pede mundo 'mais inclusivo' no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado

Cúpula sobre coronavírus discute como combater desigualdade vacinal

França: candidato à presidência quer "banir" Nutella do país

Tags