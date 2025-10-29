Cometa 3I/Atlas: onde está hoje e por que gerou alerta da Nasa

O cometa 3I/Atlas passa pelo Periélio, por ser o ponto de órbita mais próximo do Sol; veja alerta da Nasa e o que foi descoberto até agora / Crédito: Reprodução/Nasa

Entre suposições de ser uma nave alienígena, o cometa 3I/Atlas tem a sua maior aproximação com a Terra entre esta quarta, 29, e quinta, 30. Passará a uma distância de aproximadamente 210 milhões de quilômetros, na órbita de Marte. A região visitada é chamada de Periélio, por ser o ponto de órbita mais próximo do Sol.

Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), não apresenta riscos de colisão com a Terra. De origem desconhecida, a sua rota não passa pelo planeta. O 3I/Atlas foi o terceiro objeto interestelar descoberto na história. Desde a sua primeira aparição vista pelo telescópio da rede Asteroid TerrestrialImpact Last Alert System (Atlas), em julho deste ano, tem movimentado a comunidade astronômica com pesquisas para descobrir a sua origem. Cometa 3I/Atlas: entenda o alerta da Nasa Apesar de não haver de risco de uma colisão com a Terra, um protocolo de defesa planetária foi acionado pela Nasa, segundo o jornal argentino La Nación.

A medida foi tomada após a descoberta de uma alta e incomum concentração química na composição do 3I/Atlas. Ao redor do núcleo do objeto, há uma nuvem de dióxido de carbono e poeira. Sua composição conta com a substância descoberta com mais predominância do que a água em oito vezes, o que é incomum ao esperado para um cometa. O protocolo também serve para investigar mais sobre o tamanho, origem e até outros elementos componentes do 3I/Atlas, desconhecidos até o momento.

Além desse motivo, foi alertada a possibilidade da nave Europa Clipper, da Nasa, ser atingida pelas partículas do cometa, com previsão entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro. A descoberta de uma possível colisão com a nave foi de Samuel Grant, do Instituto Meteorológico Finlandês, e Geraint Jones, da Agência Espacial Europeia (ESA). Foi compartilhada no repositório científico arXiv no dia 23 de outubro. Os pesquisadores previram o cruzamento pelo programa Talicatcher, que rastreia o movimento de partículas carregadas pelo vento solar.