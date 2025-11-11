Cometa 3I/Atlas: sinal de rádio foi descoberto; o que significa?

Sinais de rádio vindos do cometa 3I/Atlas foram descobertos; o que significa?A emissão de ondas de rádio vindas do 3I/Atlas é a primeira detectada por cientistas; entenda o que significa
Observado por astrônomos do mundo todo, o cometa 3I/Atlas tem nova atualização. Um radiotelescópio sul africano, o MeerKAT, detectou sinais de rádio vindos do objeto interestelar.
A informação foi divulgada neste fim de semana pelo telegrama estadunidense The Astronomer’s Telegram. Esta foi a primeira vez em que um sinal de rádio emitido por um objeto interestelar é detectado por estudiosos.
Segundo cientistas, a observação feita no dia 24 de outubro foi de linhas de absorção de hidroxila, conjunto atômico derivado da sublimação de gelo. A informação indica origem de uma região extremamente fria da Via Láctea.
Sua atividade foi identificada como natural para as características descritas de um cometa como este, com frequência captada entre 1.665 e 1.667 MHZ (megahertz).
Astrônomos realizaram tentativas falhas para receber a frequência na última semana de setembro deste ano, apresentando resultados apenas no segundo fim de semana do mês de novembro.
Descoberto em julho de 2025, o 3I/Atlas é o terceiro objeto interestelar reconhecido na história. Antes dele, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).
Entre as teorias de ser uma nave extraterrestre, as novas descobertas do 3I/Atlas movimentam não só a comunidade científica, mas a sociedade como um todo.
A detecção das ondas de rádio no cometa é um procedimento normal para a astronomia, tendo a prática chamada de radioastronomia.
Corpos celestes emitem estas ondas naturalmente, o que é explorado com a técnica. Ela traduz as codificações enviadas para que, assim, sejam interpretadas por quem recebe a informação.
Sobre o 3I/Atlas, os cientistas dizem que os dados recebidos estão dentro do esperado, principalmente sobre a abundância da hidroxila.
Além disso, o indício de sua origem ser de uma região fria da Via Láctea vem da confirmação da presença de gelo em seu núcleo.
Segundo observações, passou por sublimação após a passagem no periélio. Isso fez com que apresentasse tons azulados nos registros quando fez a transição direta do estado sólido para o gasoso.
A descoberta das ondas vindos do objeto permite que fenômenos e características que são imperceptíveis em telescópios sejam observados. Com isso, a galáxia e o universo podem ser cada vez mais compreendidos por meio destes avanços em pesquisas.
Cometa 3I/Atlas: previsão para novas detecções sonoras
No momento, novos sinais de rádio do 3I/Atlas são esperados para março do ano quem vem. Neste período, o cometa se aproximará de Júpiter
Durante a aproximação, a sonda Juno, da Nasa, tentará coletar mais ondas, esperadas com frequências entre 50 e 40 MHz. O aparelho fica na órbita do planeta, onde reside desde 2016.
Com o seu contínuo afastamento da Terra, chances de uma colisão ou mudança de rota são consideradas quase improváveis por cientistas que acompanham a sua movimentação.