Cometa 3I/Atlas: sinal de rádio foi descoberto; o que significa?

Estudos preliminares sobre o cometa 3I/Atlas indicam que ele tem origem de outro sistema solar, vagando a milhões de anos; entenda nova descoberta / Crédito: Reprodução/Nasa

Observado por astrônomos do mundo todo, o cometa 3I/Atlas tem nova atualização. Um radiotelescópio sul africano, o MeerKAT, detectou sinais de rádio vindos do objeto interestelar. A informação foi divulgada neste fim de semana pelo telegrama estadunidense The Astronomer’s Telegram. Esta foi a primeira vez em que um sinal de rádio emitido por um objeto interestelar é detectado por estudiosos.

Segundo cientistas, a observação feita no dia 24 de outubro foi de linhas de absorção de hidroxila, conjunto atômico derivado da sublimação de gelo. A informação indica origem de uma região extremamente fria da Via Láctea. Sua atividade foi identificada como natural para as características descritas de um cometa como este, com frequência captada entre 1.665 e 1.667 MHZ (megahertz). Astrônomos realizaram tentativas falhas para receber a frequência na última semana de setembro deste ano, apresentando resultados apenas no segundo fim de semana do mês de novembro. Descoberto em julho de 2025, o 3I/Atlas é o terceiro objeto interestelar reconhecido na história. Antes dele, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).

Sobre o 3I/Atlas, os cientistas dizem que os dados recebidos estão dentro do esperado, principalmente sobre a abundância da hidroxila. Além disso, o indício de sua origem ser de uma região fria da Via Láctea vem da confirmação da presença de gelo em seu núcleo. Segundo observações, passou por sublimação após a passagem no periélio. Isso fez com que apresentasse tons azulados nos registros quando fez a transição direta do estado sólido para o gasoso.