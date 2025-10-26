Cometa ou nave? Saiba se há risco de colisão com a terra

Cometa ou nave alienígena? Saiba se descoberta tem risco de colisão com a TerraO 3I/ATLAS, descoberto no Chile em julho deste ano, se aproxima da Terra no final de outubro; entenda o que é e sua origem
A descoberta do 3I/ATLAS, de nome original “A11pl3Z”, chamou a atenção de astrônomos quando avistado em telescópio chileno em junho deste ano. Entre os dias 29 e 30 de outubro, se aproxima da Terra.
Pela sua trajetória e aparência, analisadas a partir de um acompanhamento desde a sua chegada no cosmo, foi definido como objeto interestelar. Isso significa que não pertence ao Sistema Solar.
O acompanhamento por vários grupos de pesquisadores também permitiu confirmar que não há riscos de colidir com a Terra, apenas estará por perto.
Com rumo desconhecido, sua maior aproximação será ao passar pela órbita de Marte, a aproximadamente 210 milhões de quilômetros do Sol.
Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), o objeto esteve visível para telescópios terrestres até setembro. No início de dezembro, reaparecerá do outro lado do Sol, em outras posições.
Fora de risco: entenda a origem da descoberta astronômica
O 3I/ATLAS é o terceiro objeto interestelar descoberto na história. Antes dele, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).
Sua denominação indica que é um fragmento de outros sistemas planetários, compostos por materiais de origens diferentes do sistema solar.
Além disso, sua velocidade, de aproximadamente 220 mil km/h, e seu tamanho, estimado entre 440 metros e 5,6 quilômetros, permitiram identificar que não estava ligado ao Sol ou seguia uma direção esperada para o sistema.
As proporções que o descrevem não são exatas pela presença da coma de poeira, nuvem criada ao redor de um sólido que se aproxima do Sol, impedindo uma observação detalhada do objeto.
Entretanto, pode ser designada a classificação de cometa ativo ao objeto interestelar, pelo seu brilho e atividade constante. Sua nomenclatura, seguindo o padrão da União Astronômica Internacional (IAU), é C/2025 N1.
Apesar da sua identificação e o avanço nas pesquisas, as chances de uma descoberta concreta sobre a sua origem são baixas.
Michelle Bannister, uma das astrônomas que participou da pesquisa do cometa, é da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. No artigo da revista Scientific American, publicado em julho de 2025, explicou que a estrela à qual o 3I/ATLAS se originou pode não existir mais.
Descoberta astronômica: significado do seu nome
De núcleo gelado e envolto por uma nuvem brilhante de gás e poeira, o objeto interestelar tem três nomes: A11pl3Z, C/2025 N1 e 3I/ATLAS.
O primeiro foi provisório, enquanto não era dado o oficial, decidido em consenso pela comunidade astronômica; veja o significado das outras duas nomenclaturas:
3I/ATLAS
- 3I: indica que é o terceiro, indicado pelo “3”, objeto interestelar, pelo “I”, identificado até agora;
- ATLAS: em referência à sigla do Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide, responsável pela descoberta do objeto.
C/2025 N1
- C/2025: indica que é um cometa não periódico, que faz longas viagens e podem não retornar ao sistema solar, descoberto no ano de 2025;
- N1: “N” designa sua descoberta na primeira metade de junho, sendo o “1” uma indicação da primeira descoberta neste período, com base na nomenclatura padrão da IAU.
Mesmo sendo um cometa da mesma idade do sistema solar, por volta de 5 a 14 bilhões de anos, segundo estudos preliminares, sua descoberta indica um avanço nos estudos científicos sobre o espaço.