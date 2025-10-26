Cometa ou nave? Saiba se há risco de colisão com a terra

Entre teorias de cometa ou nave alienígena, é descoberto o 3I/ATLAS; saiba o que é / Crédito: Divulgação/Nasa

A descoberta do 3I/ATLAS, de nome original “A11pl3Z”, chamou a atenção de astrônomos quando avistado em telescópio chileno em junho deste ano. Entre os dias 29 e 30 de outubro, se aproxima da Terra. Pela sua trajetória e aparência, analisadas a partir de um acompanhamento desde a sua chegada no cosmo, foi definido como objeto interestelar. Isso significa que não pertence ao Sistema Solar.

Fora de risco: entenda a origem da descoberta astronômica O 3I/ATLAS é o terceiro objeto interestelar descoberto na história. Antes dele, foram o asteroide 1I/Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019). Sua denominação indica que é um fragmento de outros sistemas planetários, compostos por materiais de origens diferentes do sistema solar. Além disso, sua velocidade, de aproximadamente 220 mil km/h, e seu tamanho, estimado entre 440 metros e 5,6 quilômetros, permitiram identificar que não estava ligado ao Sol ou seguia uma direção esperada para o sistema.

As proporções que o descrevem não são exatas pela presença da coma de poeira, nuvem criada ao redor de um sólido que se aproxima do Sol, impedindo uma observação detalhada do objeto. Entretanto, pode ser designada a classificação de cometa ativo ao objeto interestelar, pelo seu brilho e atividade constante. Sua nomenclatura, seguindo o padrão da União Astronômica Internacional (IAU), é C/2025 N1. Apesar da sua identificação e o avanço nas pesquisas, as chances de uma descoberta concreta sobre a sua origem são baixas.

Michelle Bannister, uma das astrônomas que participou da pesquisa do cometa, é da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. No artigo da revista Scientific American, publicado em julho de 2025, explicou que a estrela à qual o 3I/ATLAS se originou pode não existir mais. A maior aproximação do 3I/ATLAS da Terra será ao passar pela órbita de Marte, em outubro deste ano; entenda Crédito: Divulgação/Nasa Descoberta astronômica: significado do seu nome De núcleo gelado e envolto por uma nuvem brilhante de gás e poeira, o objeto interestelar tem três nomes: A11pl3Z, C/2025 N1 e 3I/ATLAS.