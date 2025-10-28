Buracos negros: colisão confirma previsões feitas por Einstein

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colisão entre buracos negros confirma previsões feitas por Einstein

Evento registrado por observatórios internacionais fornece a evidência mais clara até hoje de teorias estudadas por Einstein e Hawking; confira
Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo
Uma colisão entre dois buracos negros registrada em janeiro de 2025 confirmou previsões por físicos como Albert Einstein e Stephen Hawking.

O evento, identificado pelo observatório Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) e batizado de GW250114, produziu o sinal mais nítido já captado de ondas gravitacionais: as distorções no espaço-tempo previstas por Einstein em sua Teoria da Relatividade Geral, publicada em 1915.

A fusão, observada em conjunto com o observatório europeu Virgo e o japonês Kagra, permitiu testar com precisão inédita duas das principais teorias da física moderna: o teorema de área de Hawking e a solução de Roy Kerr para buracos negros em rotação.

Colisão entre buracos negros: o que foi observado

De acordo com os pesquisadores do Ligo, os dois buracos negros que se fundiram possuíam massas cerca de 40 e 35 vezes maiores que a do Sol.

O resultado foi um novo buraco negro ainda mais massivo, cuja área total de horizonte de eventos superou a soma das áreas anteriores. Esse detalhe confirma o teorema proposto por Stephen Hawking em 1971, segundo o qual a área total dos horizontes de eventos de buracos negros nunca diminui.

A colisão também confirmou a solução matemática descrita em 1963 pelo físico Roy Kerr, que propôs que todos os buracos negros podem ser completamente definidos por apenas dois parâmetros: massa e rotação.

Ao analisar as oscilações finais do buraco negro, conhecidas como “ringdown”, os cientistas verificaram que o comportamento do objeto corresponde com precisão ao modelo teórico previsto há mais de 60 anos.

O evento GW250114 representa o sinal mais forte e claro desde 2015, quando as ondas gravitacionais foram detectadas pela primeira vez.

Colisão entre buracos negros: por que a descoberta é importante

A confirmação experimental de teorias que até então só existiam no campo da matemática e da simulação digital é um avanço notável. Para os físicos, o evento oferece um laboratório natural para testar leis da gravidade em condições extremas, impossíveis de reproduzir em qualquer outro ambiente conhecido.

Cada nova observação de ondas gravitacionais amplia o entendimento sobre como o espaço e o tempo se comportam sob pressões inimagináveis.

Além disso, a detecção abre caminhos para compreender melhor como se formam os buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias, inclusive da Via Láctea. Ao estudar colisões de objetos menores, é possível inferir como esses gigantes evoluem e interagem ao longo de bilhões de anos.

 

Para o futuro, os cientistas esperam que a sensibilidade aprimorada dos detectores permita captar sinais ainda mais fracos e distantes. O objetivo é criar uma espécie de “mapa gravitacional” do universo, observando fusões que ocorreram há bilhões de anos e revelando novas pistas sobre a origem das galáxias.

A tecnologia envolvida também tem impactos em outras áreas, como o desenvolvimento de sensores ultrassensíveis e sistemas ópticos de alta precisão, aplicáveis em medicina, engenharia e comunicações.

Um novo capítulo na observação do cosmos

A colisão entre buracos negros registrada neste ano reforça a ideia de que o universo, mesmo em seus aspectos mais extremos, segue obedecendo às leis formuladas por Einstein e refinadas por Hawking e Kerr.

Mais do que uma curiosidade astronômica, o evento representa a confirmação de que a humanidade dispõe de instrumentos capazes de “ouvir” o universo.

