Asteroide 2025 TF passa a menos de 500 quilômetros da superfície da Terra

Asteroide de pequeno porte, conhecido como 2025 TF, passou próximo à órbita terrestre / Crédito: Divulgação/ESA

O asteroide 2025 TF surpreendeu as agências espaciais após sobrevoar a Antártica na madrugada do último dia 1º de outubro a uma curta distância do planeta Terra. O objeto foi descoberto pelo Catalina Sky Survey (CSS), projeto da Universidade do Arizona; Além de ser sido observado pelo Escritório de Defesa Planetária da Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) horas depois da passagem.



O asteroide 2025 TF tem de um a três metros de diâmetros, e passou perto do planeta a uma altitude semelhante à órbita da Estação Espacial Internacional (ISS), localizada a aproximadamente 370–460 quilômetros da órbita terrestre. A ESA conseguiu localizá-lo na vasta escuridão do espaço em um momento em que sua localização ainda era incerta. Foram esses dados que permitiram determinar a distância e o tempo de aproximação deste corpo celeste.

Há muitos objetos entre asteroides, cometas, estrelas e satélites que ficam vagando pelo espaço, de acordo com a órbita de cada um. Ou seja, mesmo próximo à Terra, ele apenas seguia sua própria órbita em torno do Sol. "Não há esses objetos orbitando a Terra, eles vagam pelo espaço. O nosso cinturão de asteroides está entre os planetas Marte e Júpiter, e giram em torno do Sol", esclarece o professor Dermeval Carneiro, diretor do planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.