Astronomia em 2025: confira calendário de fenômenos do ano

Apesar de alguns destes fenômenos não estarem visíveis em todas as partes do Brasil, ainda há boas oportunidades para ficar atento e marcar no calendário de 2025 .

Visível na Europa, Norte da Ásia, Norte/Oeste da África, grande parte da América do Norte e da América do Sul (em poucas cidades no Norte do Brasil)

Visível apenas no Sul da Austrália, no Pacífico, no Atlântico, na Antártida.

Visível na Europa, grande parte da Ásia, da Austrália, da África, da América do Norte e da América do Sul (em todo Brasil).

Visível na Europa, Ásia, Austrália, África, oeste na América do Norte e leste na América do Sul (em partes das regiões Sudeste e Nordeste no Brasil);

Eventos astronômicos de 2025: Superluas

Em 2025 a Terra terá somente três superluas, sendo somente duas com a Lua a menos de 360 mil km da Terra, segundo o Observatório Nacional. Veja datas:

27 de abril (durante a Lua Nova)



5 de novembro (durante a Lua Cheia - a maior do ano)



4 de dezembro (durante a Lua Cheia)

Eventos astronômicos de 2025: Cometas

Dois cometas devem estar visíveis em 2025:

Cometa C/2024 G3 (ATLAS)

O Cometa C/2024 G3 pode tornar-se visível a olho nu, até mesmo durante o dia, em janeiro de 2025 em todos os hemisférios. Ele foi descoberto em abril de 2024 e ficou visível por um breve período do segundo semestre.

Quando observar: 13 de janeiro

LEIA TAMBÉM | Fotógrafo registra cometa Tsuchinschan-ATLAS em Paramoti, no Ceará

Cometa 210P/Christensen

Diferente do anterior, o Cometa Christensen pode se tornar visível através apenas de binóculos grandes no hemisfério norte. Ele é um cometa periódico da família de Júpiter descoberto por Eric Christensen em 26 de maio de 2003.

Quando observar: 8 de novembro

Eventos astronômicos de 2025: Chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros acontecem várias vezes no ano e tem picos que permitem que as “estrelas cadentes” sejam visíveis a olho nu. Algumas acontecem todos os anos, veja as principais de 2025:

Quadrântidas

As Quadrântidas, originárias da constelação do Boieiro (Bootes), são a primeira chuva de meteoros do ano e recebem o seu nome da extinta constelação Quadrans Muralis. Seus meteoros são azulados ou branco-amarelados com finos rastros.

Quando: pico em 4 de janeiro

Possível taxa por hora: 120 meteoros

Líridas

As Líridas acontecem anualmente em abril e atingem o seu pico no final do mês. Além disso, são consideradas pela Nasa como a mais antiga chuva de meteoros conhecida, observada por 2.700 anos.

Quando: pico em 22 de abril

Possível taxa por hora: 18 meteoros

Delta Aquáridas

As Aquáridas do Delta Sul são uma chuva de meteoros visível sempre neste período do ano. Ela possui um fluxo constante de meteoros ao longo de vários dias, mas com uma taxa baixa por hora.

Quando: pico em 30 de julho

Possível taxa por hora: 25 meteoros

Perseidas

Atingindo o seu pico em meados de agosto, a chuva de meteoros Perseidas frequentemente deixa “rastros” de luz e cor ao atravessarem a atmosfera da Terra.

Quando: pico em 12 de agosto

Possível taxa por hora: 150 meteoros

LEIA TAMBÉM | Estudo aponta colisão de planetas como gatilho para placas que causam terremotos

Oriônidas

Os meteoros das Orionídeas voam à velocidade de 66 quilômetros por segundo, portanto, a visualização a olho nu em locais escuros é a mais indicada pela rapidez. Eles são pedaços do Cometa 1P/Halley (o famoso Cometa Halley), que passa pela Terra uma vez a cada 75-76 anos.

Quando: pico em 22 de outubro

Possível taxa por hora: 15 meteoros

Leônidas

A chuva de meteoros Leonídeas é associada ao cometa Tempel–Tuttle. Elas ocorrem anualmente mas também são conhecidas por suas tempestades de meteoros que ocorrem aproximadamente a cada 33 anos.

Quando: pico em 17 de novembro

Possível taxa por hora: 15 meteoros

Geminídeos

Essa chuva é singular devido à sua característica multicolorida e porque é a única grande chuva de meteoros que não se origina de um cometa.

Quando: pico em 14 de dezembro

Possível taxa por hora: 120 meteoros

Uma anatomia celestial: ENTENDA o ciclo de vida de uma estrela

Eventos astronômicos de 2025: alinhamentos planetários

Alinhamento planetário é um termo astronômico usado para descrever o evento em que vários planetas se reúnem em um dos lados do Sol ao mesmo tempo. Em condições ideais eles podem ser melhor observados após o pôr do sol ou antes do amanhecer.

Os planetas de fato formam uma linha, mas ela não é perfeitamente reta. Um dos alinhamentos mais aguardados de 2025 é em 28 de fevereiro, pois sete planetas estarão observáveis no céu simultaneamente. Veja previsões para 2025: