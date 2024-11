Voo mais longo do mundo permitirá que passageiros vejam o nascer do Sol duas vezes a partir de 2026

Os trajetos percorridos pelas aeronaves do Projeto Sunrise têm duração que varia entre 19h e 22h, permitindo que os tripulantes vejam o nascer do Sol duas vezes

Embarcar em voos de longa distância é algo comum nas viagens internacionais de hoje em dia. Contudo, apesar de voos assim costumarem ter escalas durante o trajeto devido ao tamanho do percurso, um projeto da empresa aérea australiana Qantas tem a proposta de criar o voo mais longo de todos, sem fazer paradas no meio do caminho.

O anúncio, que foi feito pela CEO da empresa, Vanessa Hudson, de acordo com a Forbes, afirma que as rotas, que devem ser inauguradas em 2026, compreendem os trajetos de Sydney, na Austrália, a Londres, no Reino Unido, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Esses podem ser considerados os voos comerciais que percorrem a maior distância no planeta.