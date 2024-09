Colisão de sonda da Nasa com asteroide pode criar chuva de meteoros com duração de 100 anos

Colisão de sonda da Nasa com asteroide gerou cerca de 3 milhões de fragmentos

As previsões dos cientistas foram feitas com base em dados coletados por um satélite que acompanhou o DART durante a missão, o LICIACube, da Agência Espacial Europeia (ESA).

Com as imagens capturadas pelo satélite e uma análise minuciosa, os cientistas foram capazes de simular as rotas e as velocidades de cerca de 3 milhões de fragmentos liberados no impacto do teste com o asteroide.

Os fragmentos chegam a ter o tamanho de um smartphone

O material resultante da colisão com o Dimorphos é visível e varia desde partículas semelhantes a grãos de areia até rochas com o tamanho de um telefone celular. Esses fragmentos não apresentam risco algum ao Planeta.