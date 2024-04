3 rituais para aproveitar as energias do eclipse Lunar

Ela explica que o fenômeno, que aconteceu por volta das 4h12 (horário de Brasília), ocorreu no signo de Libra no grau 5°13′. “Observe seu mapa astrológico de nascimento e, se tiver algum planeta ou início de casa entre os graus 4°13′ e 6°13′ do signo de Libra, você faz parte do grupo de pessoas que receberão a influência deste eclipse”, diz a especialista.

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione todos os ingredientes. Tampe a panela e espere amornar. Quando chegar o horário do eclipse, coe o banho e pronuncie a seguinte invocação com toda sua fé por 3 vezes, mentalizando luzes vermelhas e rosas vindas da Deusa, abençoando o seu banho energético:

Oh, Afrodite, deusa do amor e da formosura,

Por dons divinos, oh, bela Deusa que me aquece.

Que eu seja como as ondas do mar a dançar,

Agradeço, oh, Afrodite, por tua benevolência,

Que minha jornada seja guiada por tua influência.

Que assim seja e que assim se faça“.

Depois de realizado, os ingredientes podem ser descartados em um jardim e o cristal você deve guardar para utilizar futuramente. Tome este banho após o seu banho higiênico e não se enxugue.

Meditação com a carta do Carro impulsiona a realização dos desejos (Imagem: Pavel_Kostenko | Shutterstock)

2. Meditação com carta de tarot

Ingredientes

1 carta de tarot do Carro

1 vela branca

Modo de fazer

Conforme explica a consultora astrológica, para realizar essa simpatia, você deve pegar a carta do Carro e colocar em seu altar, ou em um lugar que você reservou, e acender uma vela branca antes de começar a meditação. Se você não tiver tarot, procure uma imagem na internet. O importante é olhar a imagem da carta antes da meditação. Em seguida, encontre um lugar tranquilo, respire profundamente por 3 vezes. Permita-se entrar num estado de serenidade.

Depois, adentre a carta do Carro, visualizando a si caminhando. Ao alcançar a carruagem, perceba o guerreiro presente, forte e determinado, representando seu poder interior. Converse com esse guerreiro, compartilhe seus desejos e aspirações mais profundos. Sinta a conexão entre vocês, como se estivessem unidos na busca por seus objetivos.

Visualize claramente o que deseja alcançar, enquanto o guerreiro ouve com atenção. Ao fazer seu pedido, observe o guerreiro partindo, conduzindo a carruagem com destemor para manifestar suas intenções. Sinta a confiança de que a energia do guerreiro agora está a caminho, impulsionando a realização de seus desejos.

“Encerre a meditação com gratidão, confiante de que a jornada está em andamento”, salienta a consultora esotérica.

3. Simpatia para melhorar a vida financeira

Ingredientes

1 vela de palito verde

verde Óleo de milho a gosto

Moedas e cédulas de dinheiro vigente a gosto

1 faca ou espátula

1 suporte para vela

Modo de fazer

Na hora do eclipse, leve a vela verde a seu altar ou ao local de trabalho espiritual. Com uma faca ou espátula, entalhe vários cifrões na vela, pensando em uma vida mais próspera. Unte a vela com o óleo de milho esfregando do pavio para a base. Coloque-a em um suporte, posicione-a no centro do seu altar e acenda.

Espalhe o dinheiro em frente à vela acesa e o divida em montes designado às contas ou compras de que queira cuidar. Dedique ao menos 5 a 10 minutos pensando na forma que gostaria de gastar o dinheiro. Fale por 3 vezes a invocação a seguir e deixe a vela queimar até o final:

“Nos campos dourados, ecoa meu desejo à prosperidade, clamo com ardor e ensejo. Que, como o milho na terra, cresça forte, abundância e riqueza, que a vida comporte. Que cada semente lançada ao vento se transforme em colheita, momento a momento. Que a força do universo beije os sonhos com sua energia e a prosperidade floresça em cada caminho”.

Por Alice Veloso