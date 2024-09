Fotógrafo registra cometa Tsuchinschan-ATLAS em Paramoti, no Ceará

João embarcou em viagem com os amigos Paulo Régis, astrônomo amador, e Heliomarzio Moreira, professor de astronomia. Para captar imagens do cometa, eles optaram por viajar até Paramoti, por ser uma região do interior do Ceará conhecida pelo céu mais escuro e com menor poluição luminosa.

O fotógrafo cearense João Melo capturou o momento exato em que o cometa Tsuchinschan-ATLAS passou pelo céu. A captura ocorreu em Paramoti, que fica a 98,45 quilômetros de Fortaleza, na manhã deste sábado, 28. Com a paixão pela astronomia herdada do pai, João destaca que o momento foi de muita alegria.

O cometa Tsuchinshan-ATLAS, descoberto em janeiro de 2023, demorou para chegar ao seu periélio (ponto mais próximo do Sol) nessa sexta-feira, 27. Ao se aproximar de 58,6 milhões de quilômetros do Sol, tornou-se visível a olho nu, principalmente no Hemisfério Sul. Segundo o astrônomo Paulo Régis, é possível ver o cometa com binóculos e até a olho nu.

“Basta olhar para o horizonte leste antes do amanhecer, entre 4h20min e 4h50min, até 2 de outubro. Depois, no período de 3 a 11 de outubro, devido à sua proximidade com o sol, não poderá ser observado. Depois poderá ser observado novamente de 12 a 16 de outubro, desta vez logo após o pôr do sol entre 17h40min e 18h40min. As previsões atuais são de que ele se tornará ainda mais brilhante e facilmente visível a olho nu durante este período", disse Paulo.

Para uma melhor experiência, recomenda-se observar o cometa a partir de um local com horizonte mais limpo, sem prédios ou construções e preferencialmente um local escuro, como sítios, fazendas, campos ou praias. (Colaborou Caynã Marques).