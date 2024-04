Araras é 53° açude a sangrar no Ceará em 2024; veja lista

Com volume máximo de 859 hm³ açude é o quarto maior reservatório do Estado, atrás apenas do Castanhão, Orós e Banabuiú

O açude Paulo Sarasate, popularmente conhecido como Araras — localizado no município de Varjota, a 272 quilômetros de Fortaleza —, ultrapassou o volume máximo suportado e se tornou o 53° açude a sangrar no Ceará em 2024. Com capacidade para 859 hectômetros cúbicos (hm³), o Araras é o quarto maior reservatório de água do Estado, atrás apenas do Castanhão (Alto Santo / Jaguaribara), com aporte para 6.700 hm³, Orós, com 1.940 hm³, e Banabuiú, que comporta até 1.534 hm³.

Maior reservatório da região hidrográfica do Acaraú, a quarta que comporta mais águia no Estado, o Araras passou três anos sem sangrar. A sequência foi interrompida no ano passado, no fim de abril. Antes disso, o Paulo Sarasate ficou entre 2011 e 2020 sem encher, devido à mais longa seca da história do Ceará.

Com a cheia do Araras, a bacia do Acaraú chegou a 95,46% da capacidade, com 9 dos 15 açudes vertendo. É, proporcionalmente, a terceira região hidrográfica mais cheia, atrás da do Litoral (100%) e a do Coreaú (98,93%).