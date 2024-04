Ceará inicia o mês de abril com 36 açudes sangrando; saiba quais

Estado terminou o mês de março com volume de chuvas dentro da média esperada para o período. Segunda metade da quadra chuvosa inicia-se com mais de 30 açudes sangrando

Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

O número de açudes sangrando no Ceará aumentou para 36 na tarde desta segunda-feira, 1º. Os dados são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora os 157 açudes de todo o Estado.

Leia mais Com a maior chuva do mês, Ceará supera média histórica de março

Sobre o assunto Com a maior chuva do mês, Ceará supera média histórica de março

Oito dos açudes são da bacia hidrográfica do Litoral, seis da Coreaú, cinco da bacia do Acaraú, cinco da Curu, seis da bacia Metropolitana, dois de Banabuiú, um da bacia do Alto Jaguaribe, um de Médio Jaguaribe, um de Salgado e um de Sertões de Crateús.

As bacias do Litoral, Acaraú e Coreaú contam com mais de 80% de água acumulada. Já as regiões hidrográficas de Médio Jaguaribe e Sertões de Crateús têm volume abaixo de 30% da capacidade.