Ceará chega à marca de 51 açudes sangrando; veja quais

Apenas no mês de abril, cerca de 15 açudes já sangraram, de acordo com atualização extraída na manhã desta segunda, 8. Estado tem 49% da capacidade hídrica preenchida

O número de açudes sangrando no Ceará subiu para 51 na manhã desta segunda-feira, 8. Os dados são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora os 157 açudes de todo o Estado.

Os açudes Carmina (Catunda), Edson Queiroz (Santa Quitéria), Poço do Barro (Morada Nova), Quixeramobim (Quixeramobim), Diamante (Coreaú), Tejuçuoca (Tejuçuoca), Batente (Ocara), Pacajus (Chorozinho) e Sucesso (Tamboril) sangraram nos últimos dias.

Comparado ao número observado no início deste mês, o Estado registrou um aumento de 15 açudes em sangria. Ao todo, o Ceará tem 49% da capacidade hídrica preenchida.

Entre as bacias hidrográficas, as do Litoral (99,66%), Coreaú (99,66%) e Acaraú (93,43%) contam com os maiores percentuais de água acumulada. Já a região de Sertões de Crateús segue com volume abaixo de 30% da capacidade.