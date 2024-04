Quatro açudes do Ceará sangram após mais de uma década

Açude Edson Queiroz abastece o município de Santa Quitéria e sangrou pela última vez em 2011. O açude tem uma das maiores capacidades entre os que estão sangrando no Estado Crédito: Divulgação/Cogerh

O açude do Poço do Barro tem volume máximo de 52 milhões de metros cúbicos (m³) e estava desde julho de 2009 sem ultrapassar esse número. De acordo com a Cogerh, o açude tem importância para a perenização do riacho Livramento, em um trecho de cerca 45 quilômetros (km), para irrigação e para dessedentação animal. Os açudes Carmina (13,1 milhões de m³), da Bacia do Acaraú, e Caxitoré (202 milhões de m³), da Bacia do Curu, ultrapassaram o volume total após 15 anos. Já o açude Edson Queiroz, que abastece o município de Santa Quitéria e outros distritos próximos, sangrou pela última vez em 2011. O açude conta com capacidade de 254 milhões de m³ e tem uma das maiores capacidades entre os açudes que estão sangrando no Estado.