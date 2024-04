Ceará passa a ter Comitê Setorial de Proteção de Dados Pessoais

O Ceará passará a contar com uma nova ferramenta para a proteção de dados em ações de segurança pública. Instaurado na última segunda-feira, 8, o Comitê Setorial de Proteção de Dados Pessoais (CSPD) será responsável por gerenciar a divulgação de dados das pessoas envolvidas em operações e investigações de órgãos como as polícias militar e civil do Estado.

A decisão foi oficializada em portaria Nº1214/2024, publicada no Diário Oficial do Estado, onde são atribuídas funções à nova pasta, tais como formulação de princípios para a gestão de dados pessoais, supervisão das ações dos órgãos de segurança, dentre outros pontos.