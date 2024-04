Em 48 horas, três açudes com mais de 200 hm³ sangram no Ceará

Açude Edson Queiroz, em Santa Quitéria, sangrou no domingo Crédito: @emanuellcoelho/Especial para O POVO

O reservatório de 254 hm³ é particularmente importante para a economia, não só por abastecer o entorno, como por poder ter a água usada na exploração de urânio, nas minas no limite do município com Itatira. Também no domingo, mas na região Metropolitana, o Pacajus, em Chorozinho, com pouco mais de 254 hm³, voltou a sangrar após um ano. Já nesta segunda-feira, 8, foi a vez do Caxitoré, em Umirim, na região do Vale do Curu. Ele tem capacidade para 202 hm³ de água. Só esses três açudes, somados, acumulam 710 hm³. Para se ter ideia, essa quantidade de água seria suficiente para encher 284 mil piscinas olímpicas de 2 metros de profundidade.