Ceará: todos os açudes da região hidrográfica do Litoral estão sangrando

Com capacidade de 21,3 hectômetros cúbicos Um hectômetro cúbico equivale a 1 bilhão de litros (hm³), o Mundaú é o quarto maior entre os dez açudes da região hidrográfica e era o único que não estava sangrando desde a semana passada. A última vez que ele verteu foi em junho do 2023. Ao todo, 52 reservatórios chegaram a 100% da capacidade nesta quadra chuvosa, até esta terça-feira, 9.

O açude Mundaú, em Uruburetama , chegou a 100% da capacidade entre a noite de segunda-feira, 8, e madrugada desta terça. Com isso, todos os dez reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) estão sangrando no momento. A informação foi atualizada no Portal Hidrológico, atualizado pela Companhia e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em 2023, apesar da boa quadra chuvosa, nem todos os reservatórios do Litoral chegaram a 100% da capacidade. Isto porque o Santa Maria de Aracatiaçu, em Sobral, chegou no máximo a 32%.

Apesar do registro curioso de uma região hidrográfica em 100% do potencial, o Litoral é a de terceira menor capacidade entre as 12 em que se divide o Estado. Somados, os dez açudes acumulam 181,83 hm³ — equivalentes a 2,7% do que cabe apenas no Castanhão (Alto Santo / Jaguaribara), maior reservatório da América Latina. Ainda assim, cada barragem tem diferentes importâncias localizadas, sendo essenciais para diferentes comunidades.

A maior região hidrográfica do Estado é a do Médio Jaguaribe, na qual o Castanhão se insere. Ela está com 2.237,03 hm³, ou 30,34% da capacidade. As duas menores são Baixo Jaguaribe (22,1 hm³), formada apenas pelo Santo Antônio de Russas, no município homônimo; e a da Serra da Ibiapaba (140,33 hm³), que se resume ao Jaburu I, em Ubajara. Vale ressaltar que o Ceará tem ainda dezenas de milhares de barragens particulares, de menor porte.