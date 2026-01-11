Padre anuncia isenção de taxa matrimonial na paróquia de Uruburetama

Registros do padre José Ranis Dias durante missas na paróquia de São João Batista, no Centro de Uruburetama / Crédito: Arquivo pessoal

A Paróquia de São João Batista, no Centro de Uruburetama, município a 103,07 quilômetros (km) de Fortaleza, anunciou a gratuidade da taxa para realização do sacramento do matrimônio. Anúncio foi feito nesse sábado, 10, pelo padre José Ranis Dias no Instagram, onde acumula 65,4 mil seguidores. “Que o dinheiro não seja obstáculo”, escreveu ele, “mas que homens e mulheres possam regularizar suas vidas, santificar suas famílias e viver um catolicismo fiel, honesto e comprometido, tendo Cristo no centro do amor conjugal”.

"Um gesto histórico de evangelização, misericórdia e zelo pastoral", concluiu o padre Ranis, de 35 anos, em sua publicação na rede social. Em setembro de 2024, ele chegou a viralizar com um vídeo em que não consegue segurar o riso ao ouvir uma versão estilo Calypso de uma música católica. Natural de Camocim, a 317,30 km da Capital, ele é o 18º pároco de Uruburetama, onde atua desde 2021, um ano após ter sido ordenado padre. O cearense explicou, em entrevista ao O POVO, que nenhum sacramento católico é pago, mas que taxas são geralmente cobradas para realizar a manutenção das paróquias, inclusive durante as cerimônias.

“As pessoas às vezes acham que a taxa simboliza um pagamento do sacramento, deixando de buscá-lo por condição financeira”, contextualizou. “Vendo que muitos casais não comungavam, comecei a fazer uma catequese a respeito do que dizia a doutrina, principalmente a respeito da comunhão.” Ranis confessou que, desde sua chegada na paróquia, ofertou a isenção da taxa aos casais mais próximos e que relatavam suas situações. “Eu também fazia questão de celebrar os casamentos em horários convenientes, para que as pessoas se sentissem mais próximas de Deus”, disse. “Nesses quase cinco anos, assim foi dando certo. Mais de 260 casais receberam sacramento na paróquia, e 95% desses não pagaram a taxa. Agora, a retirada geral da taxa é oficial, para não haver nenhum empecilho.”

Registros de casamentos realizados na paróquia de São João Batista, no Centro de Uruburetama, junto ao padre José Ranis Dias Crédito: Arquivo pessoal A retirada só é possível a partir de uma paróquia financeiramente sustentável, enfatizou o sacerdote. A unidade atende mais de 35 comunidades de Uruburetama, contou ele, e tem dois padres, além de uma dezena de funcionários, todos com carteira assinada e direitos garantidos. Além disso, há diversos espaços de atuação que precisam de manutenção, desde o salão paroquial às capelas, passando pelos centros de evangelização. Por isso, o dízimo é um tópico reforçado por Ranis em sua pregação.

"Sempre venho dizendo para a comunidade que, a partir do momento em que a conscientização dos fiéis com o dízimo chegar a um patamar que supra as despesas básicas da paróquia, nós acabaríamos com todas as taxas referentes ao sacramento. Com a graça de Deus, essa conscientização vem crescendo." Ele acrescentou a importância de uma "boa administração" da paróquia, "sempre de forma muito clara e honesta, para que a gente evite ficar pedindo, cobrando as coisas, o tempo todo. Agora, conseguimos fazer com que o financeiro não seja um empecilho de se buscar a vida a sacramental".